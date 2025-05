Bulgaria: conclusa con successo l’esercitazione NATO “Alliance Wall 25”

Si è conclusa nei giorni scorsi in Bulgaria l’esercitazione militare, che ha visto il coinvolgimento di oltre. L'attività, condotta nell’ambito dell’operazione, ha avuto l’obiettivo di dimostrare il livello diraggiunto dalle unità dei contingenti NATO e la lorosul fronte orientale dell’Alleanza.

Una simulazione ad alta intensità

L’esercitazione, sviluppata in uno scenario di combattimento convenzionale ad alta intensità (warfighting), ha compreso attività tattiche difensive e offensive per rafforzare la prontezza e la capacità di deterrenza delle forze NATO dispiegate nell’area. L’intero Multinational Battle Group, sotto il comando del Colonnello Salvatore Abbate, è stato impegnato in manovre complesse tese ad aumentare la coesione e l'efficacia operativa tra i diversi contingenti.

Tra gli elementi più significativi, la fase notturna dell’esercitazione ha permesso di approfondire l’addestramento con un’intensa simulazione continuativa che ha coinvolto l’impiego dei più avanzati sistemi di comando e controllo.

Tecnologie avanzate per la superiorità tattica

Durante le operazioni, sono stati utilizzati il sistema C2D/N Evo – integrato nei VBM “Freccia” – e il nuovo sistema di comando digitale “Imperio”, strumenti che hanno consentito ai Comandanti di pianificare, coordinare e trasmettere pacchetti d’ordine in formato digitale, condividendo una common operational picture in tempo quasi reale. Questi strumenti rappresentano un significativo avanzamento nella gestione del campo di battaglia moderno, contribuendo all’efficienza e alla rapidità decisionale in contesto operativo.

Presenze istituzionali e valore strategico

All’attività hanno assistito gli Addetti Militari accreditati presso il territorio bulgaro e i rappresentanti del Bulgarian Defence Policy and Planning Directorate, a testimonianza del valore strategico che l’esercitazione riveste nel rafforzamento della cooperazione militare tra i Paesi membri della NATO.

Il dispiegamento in Bulgaria rientra tra le missioni delle Forze Armate italiane condotte all’estero e sul territorio nazionale sotto il coordinamento del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), con lo scopo di garantire la sicurezza collettiva e la prontezza operativa dell’Alleanza Atlantica.

Fonte: Ministero della Difesa – Difesa.it