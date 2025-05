Torna il Palio di Oria, 58esima edizione dell’evento medievale più atteso della Puglia

ORIA (BR) – L’APS Pro Loco di Oria è lieta di annunciare il ritorno del celebre Palio di Oria, giunto alla sua 58esima edizione. L’appuntamento, che si svolgerà dal 31 luglio all’11 agosto 2025, riporterà la cittadina pugliese in provincia di Brindisi al centro di un affascinante evento storico e culturale, capace di coinvolgere visitatori di ogni età. – L’APS Pro Loco di Oria è lieta di annunciare il ritorno del celebre Palio di Oria, giunto alla sua 58esima edizione. L’appuntamento, che si svolgerà dal 31 luglio all’11 agosto 2025, riporterà la cittadina pugliese in provincia di Brindisi al centro di un affascinante evento storico e culturale, capace di coinvolgere visitatori di ogni età.





L’evento, come ogni anno, celebra un momento storico di grande rilievo: il passaggio da Oria insieme alla sua corte, di Federico II di Svevia, uno dei sovrani più illustri del Medioevo, avvenuto nel 1225, in attesa del suo matrimonio con Jolanda di Brienne. In quell’occasione, per festeggiare, l’imperatore bandì un torneamento tra i quattro Rioni della Città (Castello, Judea, Lama e Santo Basilio), evento che ha ispirato poi la tradizione del Palio di Oria.





Tra gli eventi di rilievo che costituiscono il cuore della manifestazione, ci sono le Notti Federiciane, dove sbandieratori, artisti, figuranti e spettacoli itineranti rendono magica l'atmosfera del Centro Storico della Città; il Corteo Storico di Federico II, con oltre ottocento figuranti tra nobili e dame, crociati, armigeri, giocolieri con mangiafuoco, arcieri, saraceni, musici, sbandieratori, danzatrici, animali esotici, falconieri, porta insegne, cavalieri in arme, che ricostruiscono la Corte dell’Imperatore Svevo mentre sfilano per le vie della città; e il Torneo dei Rioni, uno spettacolo coinvolgente nel quale gli atleti dei quattro Rioni si sfidano per la conquista dell’ambito Palio.





Il Palio di Oria si distingue per un ricco calendario di iniziative, pensate per grandi e piccini, che da 58 anni raccontano l’identità e le tradizioni di un territorio unico. L’evento richiama ogni anno migliaia di visitatori, appassionati e curiosi, desiderosi di immergersi in un’atmosfera medievale autentica.





Tutti i dettagli della manifestazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà sabato 24 maggio alle ore 11:00, presso l’area talk LevanteFor della Fiera del Levante.





Interverranno: Toni Matarrelli, Presidente Provincia di Brindisi; Rocco Lauciello, Presidente UNPLI Puglia; Imma Torchiani, Assessore Turismo Città di Oria; Francesco Biasi, Presidente Pro Loco Oria; Alessandro Magistro, direttore creativo della Magistro & Creativi Associati. Modera Vincenzo Sparviero, giornalista.