Tragedia a Cassano delle Murge: fratello e sorella muoiono nell’incendio della loro casa. Ipotesi gesto volontario

CASSANO DEL MURGE -è sconvolta da una tragedia che ha spezzato due vite nella tarda serata di ieri, in via Vittorio Emanuele, nel cuore del paese., fratello e sorella di, sonodella loro abitazione. Quando i soccorsi sono arrivati, per loro non c’era più nulla da fare.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto una lettera che farebbe ipotizzare un gesto volontario, un estremo atto dettato da una profonda sofferenza. Secondo le prime informazioni, entrambi avevano un quadro clinico complesso, e sarebbero stati affetti da stati depressivi. La famiglia era già da tempo seguita dai Servizi sociali.

La tragedia si è consumata mentre in casa si trovavano solo i due fratelli. La madre, infatti, era a Bari in ospedale per assistere il marito, ricoverato per problemi di salute. Una circostanza che aggiunge ulteriore dolore a una situazione familiare già fragile.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio sono andate avanti fino alle 3:30 di notte, mentre le indagini sulle cause dell’incendio sono state affidate al Nucleo investigativo antincendi. I carabinieri continuano a lavorare per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Una comunità intera oggi si stringe nel dolore, colpita da un dramma che riporta l’attenzione sul disagio silenzioso di tante famiglie fragili.