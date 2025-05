Aggredirono un coetaneo con calci, pugni e coltellate: chiuse le indagini su un episodio avvenuto ad Acquaviva

BARI - La Procura per i Minorenni di Bari hapreliminari su una violenta aggressione avvenuta, e che ha avuto come vittima uncoinvolto in un incidente stradale. L’episodio, maturato in un contesto di, vide il ragazzo brutalmente colpito da un branco di coetanei.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima fu accerchiata, minacciata, presa a calci e pugni e poi colpita con tre coltellate alla gamba. Un’aggressione gravissima, ora al centro del procedimento che vede quattro minorenni, oggi ormai maggiorenni, indagati per lesioni personali aggravate. All’epoca dei fatti avevano 14, 15 e 17 anni.

Uno dei giovani dovrà rispondere anche di minacce e detenzione dell’arma bianca utilizzata per ferire la vittima. Per un altro ragazzo, invece, la Procura contesta anche il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso con i genitori, che avrebbero sostenuto o avallato la spedizione punitiva.

Il caso, tornato oggi all’attenzione pubblica, sottolinea ancora una volta la pericolosa escalation di violenza minorile che si verifica anche nei centri più piccoli, e che può portare a conseguenze gravi e durature per tutte le persone coinvolte. La chiusura delle indagini è il primo passo verso un possibile processo che dovrà fare piena luce su quanto accaduto.