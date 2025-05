Locorotondo celebra storia, fiori e tradizioni: due eventi imperdibili nel fine settimana

LOCOROTONDO -si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della storia, della bellezza e della partecipazione collettiva grazie a due eventi promossi dallae dall’associazione, con il patrocinio e la collaborazione dele il sostegno della

Sabato 31 maggio: rivive la storia del borgo

L’appuntamento è per sabato 31 maggio alle ore 19.00 nella villa comunale con il quarto incontro de "La storia di Locorotondo vive", un percorso di rievocazione storica che quest’anno porterà i partecipanti indietro nel tempo fino al 29 giugno 1579, data della divisione del feudo di Locorotondo. La cerimonia sarà raccontata attraverso una performance teatrale itinerante realizzata dal gruppo di teatro amatoriale "Metti Amore", che guiderà il pubblico tra i luoghi simbolo del borgo antico, rianimando con passione e ricerca le vicende storiche della comunità.

Domenica 1 giugno: tornano i “Balconi Fioriti”

Il giorno successivo, domenica 1 giugno, prenderà il via la XVII edizione del Concorso "Balconi Fioriti", un’iniziativa che ogni anno premia l’impegno degli abitanti di Locorotondo nel rendere ancora più accogliente e colorato il centro storico. In occasione dell’inaugurazione, sarà possibile partecipare a passeggiate guidate tra i vicoli del borgo, accompagnati dai volontari della Pro Loco, per scoprire e ammirare i balconi partecipanti al concorso.

Durante la giornata, ci sarà spazio anche per l’arte e l’educazione ambientale: gli studenti dell'Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” presenteranno infatti i loro lavori di pittura dedicati alle piante officinali del territorio. Le illustrazioni, frutto di un progetto scolastico, sono state utilizzate per la realizzazione di un calendario tematico.

La premiazione del concorso “Balconi Fioriti” avverrà il 22 agosto, dopo aver raccolto per tutta l’estate le schede di voto compilate dai visitatori.

Un weekend che unisce socialità, memoria storica, tradizioni locali e bellezza autentica, per vivere Locorotondo con occhi nuovi e spirito di comunità.