Trasporti, confronto questa mattina tra l’assessore Ciliento, RFI e Trenitalia sugli interventi e i disservizi che stanno interessando la rete ferroviaria

BARI - Questa mattina l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha incontrato, presso la sede dell’Assessorato a Bari, RFI, Trenitalia e il Regionale di Trenitalia per fare il punto sugli interventi in corso e programmati sull’infrastruttura ferroviaria, sulle conseguenti variazioni alla circolazione ferroviaria e sulle numerose segnalazioni di disservizi e disagi registrati in queste ultime settimane.“L’incontro di oggi si è reso necessario innanzitutto per avere un quadro di come stanno procedendo gli interventi sull’infrastruttura – ha spiegato l’assessore Ciliento -, interventi che sappiamo essere importanti e impegnativi, fondamentali per una rete ferroviaria moderna e sicura. Cantieri che hanno una ricaduta sulla circolazione ferroviaria con brevi chiusure di diverse tratte, variazioni alla circolazione e alcune cancellazioni sia di treni a lunga percorrenza che regionali. Grazie al confronto costante con il Gruppo FS si sta cercando di ridurre al minimo i disagi per l’utenza, che invito a consultare attentamente i canali informativi e di vendita della società in quanto ogni variazione viene registrata e comunicata con largo anticipo. Da quanto emerso si sta rispettando il cronoprogramma degli interventi che si protrarranno per tutto il 2025. Le chiusure e gli interventi più impattanti saranno debitamente comunicati anche dalla Regione Puglia e in ogni caso si garantiranno servizi sostitutivi su gomma.”“Un argomento altrettanto importante affrontato oggi sono i numerosi disservizi che causano ritardi e soppressioni improvvise di treni, registrati sulla rete a partire dall’inizio dell’anno – ha continuato Ciliento -. Purtroppo spesso sono dovuti alla cattiva condotta di persone che camminano lungo i binari o che attraversano i passaggi a livello chiusi, addirittura con le automobili. Violare un passaggio a livello chiuso attiva sistemi di sicurezza immediati che bloccano la linea, in attesa degli accertamenti. Questi comportamenti irresponsabili mettono a serio rischio la sicurezza personale e dei viaggiatori, oltre a innescare una serie di ritardi e disagi che hanno ricadute su tutta la comunità. La serietà della situazione ha indotto la Prefettura di Bari a convocare un tavolo la prossima settimana, in particolare focalizzando sugli attraversamenti dei binari da parte degli ospiti del Cara. Un ottimo modo per iniziare ad affrontare una problematica che va avanti da troppo tempo – ha concluso l’assessore - e che sta riducendo l’efficienza e la puntualità dei treni e quindi sta danneggiando il TPL, che è un servizio pubblico essenziale.”