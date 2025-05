“Race for the Cure”, La Molisana protagonista a Bari per la salute femminile

La salute e la prevenzione femminile tornano protagoniste a, che da domani ospita la, l’evento simbolo didedicato alla lotta contro i tumori al seno e patrocinato dall’Alto Patronato della Repubblica. Una tre giorni di appuntamenti, incontri e attività che vedrà tra i protagonisti anche, storica azienda campobassana del settore agroalimentare, da sempre attenta ai valori etici, sociali e alla promozione del benessere.

Dopo la tappa inaugurale di Roma, la carovana rosa della prevenzione approda in Piazza Prefettura, cuore del villaggio della salute allestito per sensibilizzare su diagnosi precoce, corretti stili di vita e supporto alle donne che lottano o hanno lottato contro il tumore al seno. L’evento prevede screening gratuiti, colloqui informativi, laboratori, sport e momenti di condivisione, con appuntamenti molto attesi come la tradizionale corsa non competitiva (2, 5 e 10 km) e la “Veleggiata for the Cure”, organizzata dal Circolo della Vela con il patrocinio della Federazione Italiana Vela (FIV).

All’interno del villaggio, La Molisana sarà presente con uno stand interamente dedicato alla sua linea di pasta integrale, promuovendo un’alimentazione sana e bilanciata. Lo chef Francesco Memoli, affiancato dal nutrizionista Francesco De Santis, delizierà i visitatori con una speciale preparazione: paccheri ai fagioli rossi con cime di rapa e zest di limone, un piatto pensato per unire gusto e salute.

Tra gli appuntamenti clou del weekend, sabato mattina dalle 9.00 alle 11.30, si terrà il convegno scientifico dal titolo:

“Less is more: la de-escalation come nuova strategia diagnostico-terapeutica del carcinoma mammario”, momento di riflessione e aggiornamento sulla medicina di precisione e le terapie sempre più personalizzate.

A portare la voce dell’azienda sarà Francesca Di Nucci, dell’ufficio marketing de La Molisana, con un intervento intitolato “Primi nel benessere”, che ripercorrerà la storia dell’impresa molisana e approfondirà l’impegno concreto nella promozione della salute attraverso l’alimentazione.

La partecipazione de La Molisana alla Race for the Cure è un segnale forte di attenzione alla salute delle donne e alla responsabilità sociale d’impresa, un connubio tra tradizione, innovazione e solidarietà che racconta l’identità di un marchio radicato nel territorio e proiettato verso il futuro.