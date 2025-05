Trinitapoli, festa di fine anno catechistico al Santuario Mariano di Loreto: un momento di fede, gioia e condivisione

MICHELE MININNI – Si è tenuta lunedì 26 maggio, presso il suggestivo, la, un evento sentito e partecipato che ha riunitoin un momento di preghiera, riflessione e festa.

A guidare la solenne liturgia, carica di emozione e spiritualità, sono stati il parroco Mons. Giuseppe Pavone e il vicario parrocchiale Don Silvio Caldarola, che hanno accompagnato la comunità in un intenso momento di ringraziamento per il cammino di fede vissuto durante l’anno.

Un percorso di crescita e testimonianza

La celebrazione ha rappresentato la tappa conclusiva di un percorso educativo e spirituale portato avanti con dedizione da parte dei catechisti, e vissuto con entusiasmo da parte dei bambini e dei ragazzi della parrocchia.

Tra i momenti più significativi, la consegna della Parola di Dio ai bambini di quinta elementare e ai giovani di prima e seconda media: un segno forte e simbolico, che li accompagnerà nel loro cammino cristiano, incoraggiandoli a costruire una fede salda e consapevole.

Per altri giovani, è stato invece rinnovato il gesto delle Promesse Battesimali, segno di un rinnovato impegno personale a seguire Gesù e a vivere la fede con responsabilità e convinzione. Ad alcuni ragazzi è stata inoltre affidata la preghiera del Padre Nostro, che racchiude l’essenza del rapporto filiale con Dio e rappresenta il centro della vita di preghiera cristiana.

Un clima di festa e comunione

L’intera celebrazione si è svolta in un clima di festa, comunione e gratitudine, sottolineando l’importanza della catechesi come strumento fondamentale per la crescita spirituale dei più giovani e come base solida per la costruzione di una comunità cristiana viva e accogliente.

Un grazie a chi ha reso possibile il cammino

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i catechisti, alle famiglie e ai ragazzi, che con il loro impegno, la loro fede e la loro partecipazione hanno reso questo anno catechistico un’esperienza ricca di significato, culminata in una celebrazione che resterà nel cuore di tutta la comunità.

Una giornata di fede, festa e speranza, nel segno di Maria, che rinnova l’entusiasmo nel cammino cristiano e rafforza il legame tra generazioni unite nel nome del Vangelo.