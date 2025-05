Bari, Emiliano al Liceo Salvemini per l’incontro sull’antimafia sociale: “La cosa più importante è stare insieme”

– “La cosa più importante è stare insieme”. Con queste parole il presidente della Regione Puglia,, ha concluso il suo intervento all’incontro sul tema, tenutosi questo pomeriggio presso ildi Bari.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Fondazione Antimafia Sociale “Stefano Fumarulo” e la Regione Puglia, ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più urgenti e attuali: il contrasto culturale e sociale alla criminalità organizzata.

Emiliano: “Collegare le scuole alle procure per spezzare la pedagogia mafiosa”

“Con i ragazzi abbiamo parlato delle strategie di antimafia sociale – ha dichiarato Emiliano – e di come un cittadino può reagire alla forza intimidatoria di un’organizzazione mafiosa. È fondamentale organizzarsi in associazioni, in gruppi, rafforzare il legame tra scuole e procure della Repubblica, per fare in modo che i magistrati possano spiegare ai giovani come nasce il meccanismo della pedagogia mafiosa, come si diventa mafiosi e soprattutto come evitare di essere risucchiati in quel sistema”.

Il presidente ha sottolineato che la Puglia è tra le Regioni più avanzate in Italia e in Europa in materia di antimafia, grazie a una legge regionale efficace e all’attività della Fondazione dedicata al criminologo Stefano Fumarulo, punto di riferimento per le politiche di prevenzione e contrasto.

“Investiamo decine di milioni di euro – ha aggiunto – per sostenere le scuole e le organizzazioni del territorio, affinché la nostra comunità rafforzi gli anticorpi culturali e sociali contro ogni forma di infiltrazione mafiosa”.

Un confronto autorevole e partecipato

All’incontro, moderato dal giornalista Giuliano Foschini de La Repubblica, hanno partecipato studenti, docenti e ospiti di rilievo: la dirigente scolastica del “Salvemini” Tina Gesmundo, il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi e Edgardo Buscaglia, esperto internazionale e senior research scholar in Diritto ed Economia alla Columbia University.

Un’occasione preziosa per educare alla legalità, analizzare la filiera globale del crimine organizzato e stimolare nei giovani una coscienza critica attiva, che parta dalla conoscenza per diventare impegno.

“L’antimafia sociale si costruisce giorno per giorno, dentro le scuole, nei quartieri, nei luoghi della formazione e del lavoro” – è stato il messaggio condiviso da tutti i relatori. E la Puglia, ancora una volta, si conferma in prima linea.