“Uè l’auì” e “Patatrak”: a Bari doppio appuntamento teatrale nella suggestiva corte Bianchi Dottula per la rassegna Giardini di Pietra

Il primo è “Uè l’auì – Suoni e ritmi del dialetto” (Compagnia Teatrale a Sud): il racconto di un viaggio nel dialetto attraverso i detti popolari, le canzoni, le conte e i racconti, la poesia, i riti e le tradizioni, gli usi ed i costumi di una baresità ormai troppe volte maltrattata nella sua forma linguistica più alta e ricca di passaggi e dominazioni dal nord Europa all’Africa, da Bisanzio ad Atene, fino a lasciarne i segni in quella che per noi è una lingua da custodire come un valore prezioso di identità e appartenenza. In scena: Anna Maria Eugeni, Marisa Eugeni, Caterina Firinu e Maria Luisa Mauro. Il secondo è “Patatrak” (Teatro Irregolare Aps): uno spettacolo teatrale interattivo basato sull’improvvisazione, dove una serie di attori sviluppano tramite giochi di improvvisazione teatrali situazioni e storie, coinvolgendo il tramite suggerimenti che lo stesso fonirà. Leggende, miti, aneddoti, racconti. Il nostro patrimonio culturale più autentico. Con lo strumento dell'improvvisazione teatrale potremmo provare a giocare con la nostra storia, ad arricchire i racconti con emozioni diverse, a spostare le epoche, giocando con il tempo, oppure - perchè no? - ad inventare nuove leggende. In scena: Compagnia Teatro Irregolare diretta da Lorenzo Vicenti. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero (fino a esaurimento posti).«Dopo il successo degli spettacoli teatrali della scorsa edizione abbiamo deciso quest’anno di inserire nel calendario eventi altri due originali momenti scenici nella corte Bianchi Dottula – spiegano i referenti dell’Aps Martinus -. Portare il teatro all’interno della corte di un palazzo storico nasce dalla voglia di ridare al pubblico le suggestioni e le sensazioni che si vivevano un tempo nei cortili e nelle stradine della città vecchia, luoghi che abbiamo immaginato come giardini di pietra, dove si respira ancora la storia secolare di Bari tra racconti, ricordi e momenti tradizionali cadenzati».Gli appuntamenti sono inseriti nella rassegna di eventi “Giardini di Pietra – Luoghi, versi e storie a Bari Vecchia”, organizzata dall’Aps Martinus, in collaborazione con altre realtà culturali e artistiche del territorio, con il contributo della Camera di Commercio di Bari. L’evento è ispirato all’antica tradizione del “Maggio barese” e prevede eventi culturali, mostre d’arte, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, concerti e visite guidate nel centro storico cittadino. La rassegna ha inoltre l’obiettivo di raccogliere fondi destinati al restauro e alla rifunzionalizzazione della chiesa di San Martino, riaperta dopo 60 anni di oblio dall’Aps Martinus. La Corte Bianchi Dottula ospiterà inoltre, per tutto il mese, le mostre fotografiche e d’arte dedicate alla città di Bari e ai suoi “culti” religiosi e sportivi a cura di M. Vernone, M. Cassano, A. Lupelli e F. Capriati.La rassegna è realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Bari (CUP: J35J25000000005), organizzata da Aps Martinus, Aps Incontri, PugliArte e CPES con la collaborazione di Zefiro Aps, I Custodi della Bellezza Aps, Ass. Bari Capitale del Mediterraneo, Teatro Irregolare Aps, Militia Sancti Nicolai, Nuvolario Aps, Bari Social Book. Sponsor: Garofoli spa. Partner: loudit – italian loudspeakers, Panificio Santa Rita, DontBEEScared, Marelli Lighting, edizionidipagina, biopack srl.: 389.1031570 (whatsapp) - martinus.spazioartetempo@gmail.com