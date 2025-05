“Un Filo Verde per il Giubileo – Snpa”: a Bari due giorni di fede, scienza e impegno per la Terra

– La città di Bari si prepara ad accogliere, il, uno degli eventi più significativi del: “Custodire la Casa Comune per l’armonia del Pianeta”. Due giornate intense e ispirate all’, che unirannoin un confronto profondo sul futuro del nostro pianeta.

L’iniziativa è promossa da Arpa Puglia con la collaborazione della Regione Puglia, il patrocinio dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e si inserisce nel più ampio progetto nazionale “Un Filo Verde per il Giubileo”, lanciato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) in occasione del Giubileo 2025.

Un evento tra fede e impegno civile

L’obiettivo è chiaro: mobilitare istituzioni, cittadini, scuole e imprese per affrontare insieme la sfida ambientale, nel solco dell’Enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco e dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.

“Abbiamo voluto creare uno spazio di dialogo tra sguardi diversi – scienza, fede, istituzioni – con al centro i giovani, il nostro futuro”, ha dichiarato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia.

21 maggio: spiritualità, memoria e musica

Il programma si apre il 21 maggio con una visita guidata alla Basilica di San Nicola, simbolo della fede barese. Seguirà, nella Sala Odegitria della Cattedrale di San Sabino, la riunione del Consiglio Snpa con i vertici di tutte le Arpa italiane e Ispra.

In serata, la Basilica ospiterà un momento di rara intensità: una Messa solenne e un concerto sinfonico dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta dal Maestro Michele De Luca, per coniugare arte e contemplazione.

22 maggio: i giovani protagonisti del cambiamento

Il giorno seguente, il Teatro Kursaal Santalucia sarà teatro di un evento tutto dedicato alle nuove generazioni. Ettore Bassi, attore e testimonial civile, aprirà la giornata con una lettura scenica del Cantico delle Creature, arricchita da testimonianze sulle tematiche ambientali e civili, come quella di Angelo Vassallo, il “Sindaco pescatore”.

“Voglio offrire ai ragazzi un’occasione di riflessione autentica – ha detto Bassi – perché solo ascoltando profondamente possiamo generare un cambiamento vero”.

Tavola rotonda interattiva: fede, scienza e ambiente a confronto

A seguire, una tavola rotonda in formato talk-show, moderata dalla giornalista Stefania Divertito, in collaborazione con Radio Panetti, darà spazio a un dialogo aperto tra studenti e relatori di primo piano.

Tra i partecipanti:

Card. Fabio Baggio , direttore del Centro “Laudato Si’”

André Weidenhaupt , presidente Agenzia Europea dell’Ambiente

Stefano Laporta , presidente Ispra

Serena Triggiani , assessora all’Ambiente Regione Puglia

Elda Perlino , assessora all’Ambiente Comune di Bari

Roberto Rossi , procuratore della Repubblica di Bari

Antonello Garzoni , rettore Università Lum

Donato Notarangelo , presidente Cisambiente

Daniela Salzedo , presidente Legambiente Puglia

Luca Iacovone, giornalista Economy of Francesco

Gli studenti di numerosi istituti baresi – tra cui il liceo Orazio Flacco, lo scientifico Scacchi, il Panetti-Pitagora e altri – potranno interagire direttamente con i relatori, ponendo domande su tre assi tematici:

Il rapporto dell’uomo con le cose (sostenibilità, riciclo) Il rapporto dell’uomo con le persone (giustizia sociale, disuguaglianze) Il rapporto dell’uomo con la natura (cura e responsabilità)

Verso un Giubileo che guarda al futuro

“Abbiamo messo in campo energie, competenze e cuore – conclude Bruno – per offrire un evento che lasci un segno concreto, che parli di speranza e responsabilità, e parta dai giovani come forza rigenerativa del nostro tempo”.

Con Bari protagonista, il Giubileo della Sostenibilità diventa una testimonianza viva e condivisa per la cura della Casa Comune, in un tempo in cui il futuro del Pianeta riguarda tutti.