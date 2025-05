Una luce per Santa Rita: festa e fevozione nel Quartiere San Paolo a Bari

Ore 19:10 – Processione liturgica con lo stendardo e la statua di Santa Rita

Percorso: via V. Ricchioni, via Lonero, via De Vicaria, via De Benedictis, via Bonomo, via De Blasi, via S. Tramonte, viale Europa, via Nicola Leotta, via Riccardo Ciusa, fino al ritorno al Giardino di Santa Rita.