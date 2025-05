Una conferenza show per presentare la prima stagione della Svevarena

BISCEGLIE - Domenica 1 giugno, con uno speciale appuntamento serale che avrà inizio alle 20, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Svevarena di Bisceglie, una nuova area pensata per i grandi eventi nella quale si alterneranno importanti nomi della scena artistica italiana e internazionale.In questa nuova location supporta il progetto di rinascita culturale e promozione territoriale dell’area nord barese denominata “Costa Sveva”, si alterneranno vari festival principalmente musicali, abbracciando differenti generi musicali, dal pop al jazz, ma anche rassegne di spettacoli come quella legata al cabaret. Proprio con l’intento di valorizzare l’intera area, nel corso dell’estate 2025, interverranno importanti nomi della musica e dello spettacolo nazionale e internazionale.“Svevarena è un luogo pensato per portare eventi di spessore nel nostro territorio – Ha affermato Roberto Maggialetti, gestore dell’arena -. L’idea con la quale ha preso forma questo progetto è quella di valorizzare la Costa Sveva attraverso l’intrattenimento, con importanti nomi dello spettacolo e della musica”.Tutto il programma, con il calendario completo degli appuntamenti, i nomi degli artisti, i festival e altre informazioni riguardanti le attività della prima stagione della Svevarena, sarà presentato all’interno di un appuntamento riservato ad autorità e stampa, con un dinner show.“Alla presenza delle autorità del territorio, dei giornalisti e anche di tutti gli operatori coinvolti in questa stagione della Svevarena – ha spiegato Lele Sgherza, direttore artistico della nuova location – proporremo la presentazione con un evento differente che possa far immergere i presenti nel concept del nostro progetto”.Colonna sonora del Gran Galà sarà Matteo Borghi, showman noto per le sue performance allo Smaila’s e in genere per i suoi spettacoli fatti di musica, con un vasto repertorio che spazia da cover del passato a hit del momento e al genere latino-americano, oltre a sketch e una costante interazione con il pubblico. A condurre la serata ci sarà la conduttrice radio televisiva Claudia Cesaroni.Inizio Gran Galà: 20.00Info: 3355798601