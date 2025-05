A14, toro in carreggiata vicino a Mottola: notte di paura sull’autostrada

Un episodio surreale ha turbato la notte sull’autostrada, dove, intorno alle, nei pressi dello, è stato segnalato unche vagava liberamente sulla carreggiata. La presenza dell’animale ha immediatamente fatto scattare l’allarme, creando una situazione diper gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nel mettere in sicurezza l’area e nel contenere l’animale, visibilmente agitato. Data la complessità dell’intervento, è stato necessario anche l’arrivo di un veterinario, operazione resa ancora più difficile dall’orario notturno.

Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato e dell’uscita per Mottola. Al momento, sono ancora in corso le operazioni per spostare l’animale in condizioni di sicurezza.

Resta da chiarire come il toro sia riuscito ad accedere alla carreggiata, attraversando le barriere di protezione dell’autostrada. L’esemplare, di notevoli dimensioni, rappresenta un rischio concreto per la sicurezza stradale, soprattutto per motociclisti e automobilisti che si muovono a velocità sostenuta in quelle ore.

Non si registrano feriti né incidenti legati alla presenza del toro, ma l’episodio ha sollevato preoccupazione tra gli utenti della strada e interrogativi sulla gestione e sicurezza delle aree rurali adiacenti all’autostrada.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto.