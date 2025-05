Valenzano, attimi di paura nella notte: incendio in via Papa Pio XII, danneggiate sette auto

VALENZANO – Momenti di forte tensione nella notte appena trascorsa a, dove unha interessato diverse autovetture parcheggiate in

Intorno alle ore 4.00, alcuni residenti, allarmati dalle fiamme e dal fumo denso che si sprigionava in strada, hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto con più squadre per domare il rogo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio ha coinvolto complessivamente sette auto, alcune completamente distrutte, altre gravemente danneggiate. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, e non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella dolosa.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, svegliati nel cuore della notte da esplosioni e sirene.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’origine delle fiamme e verificare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza e transennata per consentire i rilievi tecnici da parte degli inquirenti.