''Viaggio in Italia'', il caposaldo della fotografia contemporanea torna a Bari

BARI - A quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, il volume Viaggio in Italia (Il Quadrante, Alessandria 1984) considerato il caposaldo della storia della fotografia contemporanea, che ha consacrato a livello internazionale una generazione di fotografi, torna a casa, a Bari, nella Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto”, collocata al IV piano dello storico Palazzo della Provincia sul Lungomare Nazario Sauro.

Era il 1984 quando Luigi Ghirri raccolse intorno a sé un gruppo di venti fotografi che già dalla fine del decennio precedente sperimentavano modi non convenzionali di rappresentare la realtà e i cambiamenti sociali in atto un po’ ovunque nel Paese. E il confronto diede vita alla mostra collettiva Viaggio in Italia, inaugurata il 15 gennaio di quell’anno nell’allora Pinacoteca Provinciale di Bari, diretta da Pina Belli D’Elia, e riproposta poi in numerose città italiane.

L’appuntamento è per martedì 27 maggio, alle 17.30 con la presentazione della ristampa in edizione facsimile di Viaggio in Italia (Quodlibet, 2024) fac-simile del catalogo originario. A cura di Luigi Ghirri,Gianni Leone ed Enzo Velati, disegnato da Paola Borgonzoni Ghirri, il volume comprende un saggio di Arturo Carlo Quintavalle e uno scritto di Gianni Celati. Una tra le opere più significative della fotografia contemporanea, comprendente la selezione di 86 fotografie delle oltre 300 nella mostra storica, è rieditata nella sua versione ‘facsimile’ a cura della Direzione Generale Creatività Contemporanea e del Museo di Fotografia Contemporanea, in collaborazione con l’Archivio Eredi di Luigi Ghirri.

L’evento di presentazione del 27 maggio a Bari - a ingresso libero fino a esaurimento posti -prevede una tavola rotonda tra i fotografi e i protagonisti di quella avventura.

Intervengono Mario Cresci, Carlo Garzia, Adele Ghirri, Gianni Leone, Enzo Velati, moderati da Matteo Balduzzi, curatore Museo di Fotografia Contemporanea e co-curatore del volume.

Introducono: Angelo Piero Cappello, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura; Davide Rondoni, Presidente Museo Fotografia Contemporanea; Vito Leccese, Sindaco della Città Metropolitana; Micaela Paparella, Consigliera della Città Metropolitana di Bari con delega alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio della Pinacoteca.

40 anni di Viaggio in Italia è un progetto promosso da Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Mufoco – Museo di Fotografia Contemporanea. In collaborazione con Archivio Eredi di Luigi Ghirri, Spazio Murat e Imago Plus.