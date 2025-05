Il Comune di Rutigliano aderisce all’iniziativa nazionale “Buongiorno Ceramica”

C’è anche Rutigliano tra i 58 comuni d’Italia ove, nel fine settimana, si celebra “Buongiorno Ceramica”, la festa diffusa della ceramica italiana coordinata da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica. L’iniziativa – che si tiene, ogni anno, dal 2018 - interesserà, da vicino, i comuni di affermata tradizione ceramica. Una festa delle arti che, snodandosi lungo il territorio nazionale, offre una significativa esperienza partecipativa. Due giorni alla scoperta della ceramica artistica e artigianale italiana, tra antiche tradizioni e innovazione.





Al museo civico del fischietto in terracotta “Domenico Divella”, invece, c’è “Sorprese al museo del fischietto”, un percorso per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Chiude la panoramica di appuntamenti del fine settimana “Ceramisti nella preistoria”, un laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni in programma presso il museo civico archeologico “Grazia e Pietro Di Donna”. «Grazie alla collaborazione del direttore museale con le associazioni che gestiscono i musei cittadini, siamo riusciti a realizzare un calendario fitto di eventi che, nel prossimo fine settimana, ci consentirà di partecipare attivamente all’iniziativa nazionale “Buongiorno Ceramica”.





Per Rutigliano, la festa diffusa organizzata da AiCC è sicuramente una vetrina importante per valorizzare l’arte della terracotta. I nostri musei sono pronti ad accogliervi offrendovi un’esperienza partecipativa unica. Vi aspettiamo a Rutigliano» - hanno commentato, all’unisono, il sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano e l’assessore alla cultura e al turismo del comune di Rutigliano Milena Palumbo.

Il Comune di Rutigliano partecipa all’iniziativa con la rassegna di appuntamenti “Segreti d’Argilla”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e coordinata dal direttore museale Sandra Sivilli. Sabato 17 e domenica 18 maggio, i musei cittadini ospiteranno, per l’occasione, attività, laboratori ed incontri a tema accogliendo cittadini, visitatori e quanti desiderosi di cimentarsi con l’arte della lavorazione della terracotta. Un importante patrimonio da custodire e tramandare. Nel weekend, sarà possibile visitare, anzitutto, il museo a cielo aperto “Galloforie”. Un percorso per tutti, tra le vie del centro storico cittadino, per ammirare da vicino i maestosi manufatti in terracotta che impreziosiscono i palazzi storici e gli scorci più suggestivi del borgo antico.