"Women Lead AI": l’innovazione al Sud è donna

– Bari si prepara a diventare il cuore dell'innovazione tecnologica del Sud Italia con il primo Bootcamp sull'Intelligenza Artificiale, esclusivamente dedicato alle donne., l'evento di formazione intensiva organizzato da, rappresenta una straordinaria opportunità per tutte le donne che desiderano accelerare il loro percorso professionale nel mondo della tecnologia e acquisire competenze avanzate nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

L’appuntamento è fissato per il 16-18 maggio 2025, e avrà luogo presso Anche Cinema a Bari. L’evento, giunto alla sua terza edizione, è pensato per formare una nuova generazione di professioniste pronte a guidare il futuro dell'IA, in un momento storico in cui l’innovazione è la chiave per il progresso.

Un’Iniziativa per la Parità di Genere e lo Sviluppo del Sud Italia

"Women Lead AI" non è solo un evento formativo, ma una vera e propria missione per la parità di genere e lo sviluppo del Sud. In un settore come quello dell'Intelligenza Artificiale, la diversità di genere è fondamentale per una maggiore creatività e per rispondere alle sfide globali. Women Lead, la community inclusiva che promuove la crescita personale e professionale delle donne, ha creato un programma che punta a colmare il divario di genere nell’IA, offrendo opportunità concrete di carriera per chi vuole essere protagonista nel campo tecnologico.

Un Percorso Immersivo alla Scoperta dell’IA

Il Bootcamp è strutturato per chi non ha esperienza pregressa nel settore e desidera intraprendere un percorso pratico e coinvolgente. L’evento fornirà competenze avanzate su tematiche fondamentali, come:

Prompting avanzato : tecniche per ottenere risposte precise dai modelli di IA.

Gestione della knowledge base : come strutturare informazioni per migliorare la qualità degli output.

Creazione di Agent AI verticali : sviluppo di agenti e chatbot per settori specifici.

Fine Tuning e ottimizzazione : miglioramento delle performance dei modelli IA.

Retrieval-Augmented Generation (RAG): applicazione pratica di modelli avanzati di IA.

Le partecipanti avranno anche l’opportunità di lavorare su progetti reali, grazie al supporto di esperti del settore, che garantiranno una formazione pratica e utile per entrare nel mercato del lavoro. Il Bootcamp prevede un approccio immersivo, dove la teoria si trasformerà in competenze concrete e spendibili.

Rafforzare il Ruolo della Puglia nell’Innovazione

"Con il Bootcamp 'Women Lead AI', vogliamo contribuire a colmare il divario di genere nell’Intelligenza Artificiale e rafforzare il ruolo della Puglia come polo emergente per l’innovazione tecnologica. Formando professioniste altamente qualificate, l'iniziativa crea opportunità di crescita e occupazione nel Sud Italia, promuovendo un ecosistema più inclusivo," ha dichiarato Gaia Costantino, legale rappresentante e co-fondatrice di Women Lead.

L’evento, che vede il sostegno di partner importanti come Intesa Sanpaolo, Fincons Group e Master Italy, è patrocinato dalle Università degli Studi di Bari, Università LUM e Politecnico di Bari.

Iscrizioni Aperte: Non Perdere l'Occasione

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Per le prime 50 iscritte, è previsto un costo promozionale di 29,90 euro, mentre per le successive 50 iscrizioni dal 1° aprile, il costo sarà di 39,90 euro, rispetto al costo finale di 149,00 euro.

Per candidarsi e diventare parte di questa rivoluzione tecnologica al femminile, basta visitare la pagina ufficiale di Women Lead AI: www.womenlead.it/ai-bootcamp-25.

Non perdere questa occasione unica di crescere, imparare e diventare protagonista nel mondo dell'Intelligenza Artificiale!