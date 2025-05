Sequestrati 80 kg di marijuana nel Padovano: arrestati madre e figlio

Un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Stazione di Mestrino, con il supporto del Nucleo Cinofili di Torreglia, ha portato al sequestro die all'arresto di due persone, un uomo di 74 anni e sua figlia di 39, residente nel Padovano e nel Trevigiano.

L'operazione si è concentrata su un complesso condominiale di Mestrino, dove nel settembre del 2022 era già stato effettuato un sequestro di circa 24 kg di marijuana e l'arresto di un uomo di 45 anni. In questa nuova attività di controllo, l'unità cinofila ha segnalato un garage sospetto, da cui in quel momento stava uscendo una donna a bordo di una vettura. I Carabinieri hanno fermato la donna, procedendo a un'ispezione approfondita dell'autorimessa, dove sono stati trovati 14 scatoloni contenenti 62 kg di marijuana, suddivisi in sacchetti di cellophane termosaldati.

Nel corso dell'ispezione, sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari e una somma di 300 euro, trovata all'interno dell'auto della donna. L'attività investigativa ha proseguito con una perquisizione a Resana (Treviso), nell'abitazione del padre della donna, dove sono stati rinvenuti ulteriori 19 kg di marijuana e materiale utile al confezionamento.

A seguito delle perquisizioni, la 39enne è stata arrestata e associata alla Casa Circondariale di Verona Montorio, mentre il padre 74enne è stato inizialmente arrestato e poi rilasciato, poiché non risultano a suo carico provvedimenti cautelari. Nella giornata di oggi, per la figlia si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto, con il giudice che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

L’indagine, che si trova ancora nelle fasi preliminari, è stata coordinata dalle Autorità Giudiziarie di Padova e Treviso. Gli inquirenti proseguiranno con gli accertamenti per far luce su eventuali altri coinvolgimenti e per definire le responsabilità penali degli arrestati.