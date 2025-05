XXVIII edizione del Festival Maggio all’Infanzia

Martedì 13 maggio 2025 – Piazza Massari, Bari

Un tripudio di colori, suoni e fantasia ha animato il cuore di Bari nella mattinata di martedì 13 maggio, in occasione del tradizionale Corteo del Maggio, evento simbolo del Festival Maggio all’Infanzia, giunto quest’anno alla sua XXVIII edizione.

A partire dalle ore 11, un lungo corteo festoso ha preso il via da piazza Massari per snodarsi lungo le vie del centro fino a piazza del Ferrarese. Protagonisti assoluti sono stati gli alunni delle scuole del territorio, che hanno sfilato indossando costumi e maschere ispirate al tema 2025 del festival, "Creature fantastiche", frutto di un intenso lavoro laboratoriale realizzato nei mesi precedenti all’interno degli istituti scolastici.

Hanno partecipato alla parata le scuole ‘Umberto Fraccacreta’, ‘Don Lorenzo Milani’ e ‘Margherita’ di Bari, la scuola dell’infanzia ‘Sacro Cuore’ di Bitritto e l’istituto ‘De Gasperi - Pende’ di Noicattaro. Con loro anche i ragazzi seguiti da Raggi di Sole Onlus, associazione di Corato che si occupa di persone con bisogni speciali, a testimonianza del carattere inclusivo e partecipativo della manifestazione.

Ad accompagnare il corteo, le musiche travolgenti e l’animazione della compagnia Bembè Arti Musicali e Performative, diretta dal maestro Tommaso Scarimbolo, che ha trasformato la mattinata in una vera e propria festa collettiva, aperta a tutta la cittadinanza.

L’evento, a ingresso libero, si è svolto con il patrocinio gratuito del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e rappresenta uno dei momenti più sentiti e partecipati del festival, che ogni anno porta il teatro e l’arte tra bambini, ragazzi, famiglie e scuole.

Il Festival Maggio all’Infanzia, ideato e organizzato dalla Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, è diretto artisticamente da Teresa Ludovico, con il progetto curato da Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa. Conta sul sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, e dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia, in collaborazione con realtà come Puglia Culture, Istituto Culturale Coreano in Italia, La luna nel letto e il Teatro Comunale di Ruvo.

Il Festival si avvale anche della collaborazione di importanti realtà nazionali come il Teatro stabile d’innovazione Le Nuvole di Napoli, Casa del Contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia, e TRAC - rete delle residenze teatrali pugliesi. È inoltre parte della rete di Italiafestival e dell’EFA - European Festivals Association, all’interno del progetto Effe Label.

Il programma completo, con oltre 70 spettacoli previsti tra Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, è disponibile sul sito ufficiale: www.maggioallinfanzia.it.

Un appuntamento che, anno dopo anno, conferma la centralità dell’infanzia e del teatro come strumenti fondamentali di crescita, comunità e immaginazione.