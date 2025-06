2 Giugno a Trani: consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica a due cittadini di Trinitapoli

Il dott. Michele Cafagna, vice dirigente logistico-gestionale dei Vigili del Fuoco di Bari, ha ricevuto il riconoscimento per una carriera dedicata con competenza e dedizione alla pubblica sicurezza. In servizio presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco Puglia dal 2008, Cafagna è anche avvocato abilitato dal 2004 e ha ricoperto incarichi di docenza in istituti superiori e comandi regionali in Puglia e Molise, distinguendosi per l’alto profilo professionale.