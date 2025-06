Nations League Femminile: Italia travolgente contro il Galles, 4-1 a Swansea e salvezza conquistata in Lega A

Nazionale femminile di calcio fb

FRANCESCO LOIACONO – Vittoria netta e convincente per la Nazionale Femminile Italiana, che chiude il girone D della UEFA Women’s Nations League con un rotondo 4-1 sul Galles. Le azzurre, protagoniste di una grande prestazione a Swansea, si assicurano il secondo posto nel gruppo con 10 punti e la permanenza nella Lega A, evitando così i pericolosi play out.

La gara si sblocca già all’8’ del primo tempo, quando Elena Linari porta in vantaggio l’Italia con un preciso tocco di sinistro. Il raddoppio arriva al 20’ con Cristiana Girelli, che segna di testa su un perfetto cross di Manuela Giugliano. Le azzurre sfiorano il tris al 26’ con Arianna Caruso, pericolosa in area avversaria. La terza rete non tarda ad arrivare: al 40’ è Sofia Cantore a segnare ancora di testa, su assist di una scatenata Girelli. Prima dell’intervallo, al 45’, è proprio Girelli a firmare la doppietta personale, ancora una volta di testa.

Nel secondo tempo l’Italia continua a controllare il match, sfiorando il quinto gol con Emma Severini al 14’ e nuovamente con Caruso al 26’. Al 36’, il Galles trova il gol della bandiera con Jessica Anne Fishlock, che sorprende la difesa azzurra con una conclusione mancina da fuori area.

La vittoria consente all’Italia di chiudere il gruppo D al secondo posto con 10 punti, alle spalle della Svezia, che travolge la Danimarca 6-1 a Solna, chiudendo a 12 punti e qualificandosi alla Final Four. Terza la Danimarca con 9 punti, che dovrà ora affrontare i Play Out per evitare la retrocessione in Lega B, mentre il Galles, ultimo con soli 2 punti, retrocede direttamente.

Un risultato importante per le azzurre di Andrea Soncin, che mostrano carattere, qualità e determinazione nel match decisivo, confermandosi tra le protagoniste della massima serie europea.