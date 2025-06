A Barletta il teatro incontra l’anima

Prosegue il viaggio teatrale del ciclo “Fantasmi”, il progetto ideato e scritto da Michele Santeramo e Pier Giorgio Cheli che porta in scena personaggi sospesi tra la vita e la memoria, tra la storia e la coscienza collettiva.

Domenica 8 giugno alle ore 18:30, nella sede della Chiesa di San Michele in via Cialdini 58 a Barletta, andrà in scena un nuovo appuntamento con “FANTASMI”, spettacolo intenso e profondamente umano interpretato da Antonio Memeo, protagonista di un monologo intimo e travolgente. Lo spettatore sarà invitato ad ascoltare la voce di Bastianazzo, figura simbolo de "I Malavoglia" di Giovanni Verga. Non un semplice personaggio, ma un’anima tornata dal passato per raccontare la sua rinuncia al combattimento quotidiano, per condividere una scelta di resa che si trasforma in un atto di pacificazione profonda:

“Lo decido e mi sento in pace, forse per la prima volta in questa vita di fatica, io mi sento finalmente bene”.

Il ciclo "Fantasmi" mette al centro un personaggio dimenticato, o meglio, messo a tacere dalla Storia. Attraverso il teatro, queste figure si rivelano, interrogano il nostro presente, ci costringono a riflettere sulle nostre stesse fragilità, sulle lotte interiori, sulle rinunce e sui piccoli eroismi quotidiani. “FANTASMI” non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza. Un incontro diretto con ciò che è stato e che, sotto traccia, ancora vive in ognuno di noi.

