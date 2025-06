3bmeteo: "Ondata di caldo africano su mezza Europa, sino a 40°C anche in Italia”

-"L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena in questo inizio d’estate 2025" – spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. "Al Centro-Sud il tempo si manterrà stabile e asciutto per tutto il prosieguo del mese, e con buona probabilità anche nella prima decade di luglio" – continua Mazzoleni – "mentre al Nord, di tanto in tanto, si farà strada qualche temporale, in particolare sui settori alpini. Più nel dettaglio, un primo rapido passaggio è atteso giovedì, specie sulle Alpi e localmente su Prealpi e aree pedemontane centro-orientali. Poi, all’inizio della prossima settimana, nuovi temporali diurni si formeranno ancora su Alpi e Prealpi, riuscendo a tratti a sconfinare anche su parte della Val Padana, risultando localmente anche di forte intensità a causa del gran caldo accumulato nel catino padano.""Il gran caldo sarà infatti l’elemento di spicco non solo di questa settimana, ma anche della prossima" – prosegue Mazzoleni di 3bmeteo.com. "Un ulteriore aumento delle temperature è atteso da metà settimana in poi, con valori massimi che al Nord toccheranno i 36/38°C in Val Padana; al Centro, specie tra le aree interne di Lazio, Toscana e Umbria, si potranno localmente registrare 38/39°C, mentre al Sud sono attesi picchi fino a 39/40°C tra Tavoliere e Metapontino. Anche sulle Isole Maggiori non si starà meglio, specie nelle zone interne, dove le massime si spingeranno a tratti fino ai 38/40°C. A rendere l’idea della lunga e intensa ondata di caldo sono le temperature previste nelle grandi città: per almeno una decina di giorni, a Milano e Torino le massime oscilleranno tra i 33 e i 37°C, a Bologna tra i 35 e i 38°C, a Firenze tra i 34 e i 39°C, a Roma tra i 32 e i 36°C, a Foggia tra i 36 e i 40°C, a Catania tra i 32 e i 37°C.""Come sempre, sarà il mix tra umidità e temperature elevate ad acuire la sensazione di afa, con temperature percepite anche superiori ai 40°C" – aggiunge il meteorologo di 3bmeteo – "A questo si aggiungono temperature minime che si manterranno diffusamente oltre i 20°C, con il rischio di notti tropicali, specie in città e nei centri abitati."“Come accennato, il gran caldo non interesserà solo l’Italia ma molti Paesi del Vecchio Continente. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, le anomalie termiche – ovvero la differenza tra i valori misurati e quelli medi di riferimento – già mercoledì toccheranno gli 8/9°C tra Francia, Germania, Stati danubiani e Balcani, mentre all’inizio della prossima settimana si potranno registrare surplus anche di 12/15°C tra Portogallo, Benelux e Germania, e di 10/12°C tra Spagna, Francia, Stati danubiani e Balcani centro-settentrionali.”