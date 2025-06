Meloni al Senato: «Priorità sono cessate il fuoco a Gaza e negoziati con l’Iran», poi vola al vertice Nato

ROMA - Dopo le comunicazioni di ieri alla Camera, questa mattina la premier Giorgia Meloni ha illustrato le sue posizioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, in programma giovedì. Al termine del dibattito, sono previste le votazioni sulle risoluzioni presentate dalle forze politiche.

Durante il suo intervento, Meloni ha ribadito le priorità italiane: “Il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull’Iran restano al centro della nostra agenda”. In merito all’utilizzo delle basi americane sul territorio nazionale, la premier ha precisato che l’Italia non ha fornito alcun contributo all’operazione “Martello di Mezzanotte”, con cui gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran sabato scorso (tutte le notizie in tempo reale).

Dopo l’intervento al Senato, la premier si sposterà a L’Aia per partecipare al vertice dei capi di Stato e di governo della Nato.