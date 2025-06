A Bari e Bisceglie laboratori gratuiti con la compagnia Teatro del Viaggio

Due nuovi laboratori di teatro, totalmente gratuiti, sono in partenza ad opera della compagnia Teatro del Viaggio diretta da Gianluigi Belsito. Non si è ancora spenta la eco degli spettacoli conclusivi dei corsi per gli adulti messi in scena a Bisceglie a metà maggio, e già il regista Belsito è al lavoro con nuove iniziative.

La prima, già in corso, è un intervento che si avvale del prezioso contributo del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, ha luogo a Bari presso il Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo S. Nicola sito nel quartiere San Paolo, e ricorre a un testo immortale come Moby Dick che viene utilizzato, nel corso del laboratorio come spunto per creare quadri scenici per una performance finale. Il progetto, dal titolo Oh, Mio Capitano, ricorre al teatro come gioco e terapia, in linea con la missione del Centro che è quella di fornire ai propri ospiti uno spazio di benessere fisico e psicologico così da contribuire al miglioramento della qualità della vita della persona e della sua famiglia.

Il secondo laboratorio avrà luogo a Bisceglie, a partire dalla fine del mese di giugno ed è aperto a chiunque, dai diciotto anni in su, voglia avvicinarsi al mondo del teatro. Totalmente gratuito, con un incontro a settimana in orario serale, precisamente ogni martedì alle ore 20 a partire dal 24 giugno, rientra nelle iniziative legate al festival letterario Libri nel Borgo Antico, divenendo il punto di partenza dello spettacolo di apertura della stessa manifestazione, affidato per il quinto anno consecutivo proprio all’attore e regista Gianluigi Belsito. Info al numero 333-9120388 www.ilteatrodelviaggio.it