Dal Rotary Club Bitonto un pianoforte per gli ospiti della Cooperativa Zip.H

BITONTO - Una nuova donazione, da parte del Rotary Club Bitonto Terre dell’Olio per le persone con disabilità ospiti della cooperativa Zip.H. Dopo la bilancia speciale consegnata ad aprile, lunedì 9 giugno è stato donato un pianoforte a muro, che sarà destinato alle attività di musicoterapia rivolte alle persone con disabilità ospiti della struttura. Il pianoforte consentirà alla cooperativa di potenziare i propri servizi e migliorare le attività rivolte ai propri utenti, contribuendo a rendere la loro quotidianità più serena e significativa. Anche tramite la potenza della musica, in grado di sviluppare emozioni e stimoli positivi.

La cerimonia di consegna si è tenuta nella sede della cooperativa, in piazzale Ferdinando II di Borbone. Presente il presidente del Rotary Club Bitonto Bobo Samardzic: «Il Rotary Club Bitonto conferma la sua presenza sul territorio con un altro supporto importante per chi ha bisogno. Donando questo pianoforte, abbiamo pensato di dare supporto al progetto di musicoterapia che qui, alla cooperativa Zip.H hanno messo in piedi per la riabilitazione e il supporto alle persone con disabilità. Lo abbiamo fatto con tutto il cuore, secondo il vero spirito rotariano. Siamo felici di aver realizzato il sogno di tanti ragazzi».

Ha partecipato anche l’assessora comunale al Welfare Silvia Altamura: «Oggi festeggiamo un'altra dimostrazione di solidarietà da parte del Rotary Club Bitonto verso questa città e verso una delle realtà che collabora con il comune per la promozione della piena integrazione dignità delle persone con disabilità. Oggi non celebriamo solo la donazione di un pianoforte, ma anche l'idea che attraverso la musica e le attività culturali in generale si possa promuovere l'inclusione delle persone e la loro felicità».

Un’iniziativa che conferma l’impegno congiunto delle istituzioni e delle realtà associative del territorio nel promuovere inclusione, cultura e solidarietà.

La mattinata è stata arricchita da momenti musicali e teatrali, con esibizioni dal vivo dei ragazzi della cooperativa accompagnati al pianoforte da Noemi Pasqualoni e dalla Compagnia Teatrale Zip.H, diretta dall’attore Davide Ceddìa, con le oper-attrici Paola Stallone e Anna Laura Rucci.

Momento che fungono da anticipazione per un’altra importante iniziativa che sarà avviata nei prossimi mesi.

Ad annunciarla, Davide Ceddia: «Abbiamo assistito ad una piccola anteprima dello spettacolo “Dietro quella nuvola”, che porteremo in scena a novembre grazie al patrocinio del comune di Bitonto e del Garante per i disabili. Ringraziamo il Rotary per questo dono verso ragazzi che ci stanno mettendo tanta passione in questi mesi di studio. La musica addolcisce la loro la loro fatica. Non vediamo l'ora di portare in scena questo spettacolo proprio perché rappresenta al meglio tutti gli stati d'animo che abbiamo preso e fatto nostri e poi li abbiamo diciamo dal titolo emblematico. Dietro quella nuvola si nascondono i nostri e, soprattutto, i loro sogni».