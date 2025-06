Ad Libitum approda a Rutigliano: quattro concerti “Tra campi e corti” per l’undicesima edizione della rassegna musicale

BARI - La rassegna Ad Libitum, organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini, amplia i propri orizzonti e porta per la prima volta la sua proposta musicale nel comune di Rutigliano, con un ciclo di quattro concerti che intrecciano musica colta, tradizione e paesaggio. Il progetto, che negli anni ha saputo distinguersi per originalità e cura artistica, si inserisce nel suggestivo scenario della Corte di Palazzo Moccia e nei dintorni della Chiesa medievale di Sant’Apollinare, in un itinerario sonoro che abbraccia la cultura e la bellezza dei luoghi.A partire dal 2024, e fino al 2027, la rassegna sarà attraversata da un tema portante e trasversale: le Metamorfosi. Un omaggio alla trasformazione e alla rinascita, tanto nell’arte quanto nei territori, in grado di accogliere nuovi significati e nuove visioni. Un filo conduttore poetico che accompagnerà le prossime edizioni, invitando il pubblico ad ascoltare il cambiamento.Quattro appuntamenti tra storia, natura e tradizioneGiovedì 3 luglio alle ore 21:00, nella Corte di Palazzo Moccia, si apre il calendario con “A Marechiare”, un omaggio a Napoli in occasione dei 2.500 anni dalla sua leggendaria fondazione. Il concerto, interpretato dalle voci del baritono Giuseppe Naviglio e del tenore Rosario Totaro, con la chitarra del maestro Nando Di Modugno, ripercorre cinque secoli di musica partenopea, da Giovanni da Nola a Ernesto De Curtis, da Guglielmo Cottrau a Mario Pilati. Un viaggio affascinante tra la melodia napoletana e la grande tradizione lirica. Biglietto: €10,00Sabato 5 luglio, ore 21:00, sempre nella Corte di Palazzo Moccia, sarà protagonista Maria Moramarco insieme agli Uaragniaun, con lo spettacolo “Acqua Nova – Voci della natura”. Un’immersione nella musica popolare dell’entroterra pugliese, che mette in scena la ricchezza delle lingue locali e il patrimonio vocale tramandato nei secoli, in una performance intensa e fortemente evocativa. Biglietto: €10,00Il ciclo di concerti si sposterà poi in mezzo alla natura, nel campo antistante la Chiesa di Sant’Apollinare, con due appuntamenti al tramonto.Lunedì 26 agosto alle ore 19:30, il duo formato da Ester Di Cosmo (flauto traverso) e Nunzia Del Popolo (arpa) proporrà “Nient’altro che un ‘classico’ tramonto”, un concerto che accosta Claude Debussy ad altri autori del repertorio moderno e contemporaneo, per una serata di eleganza sonora immersa nel paesaggio.Ingresso gratuitoMercoledì 28 agosto alle ore 19:30, a chiudere la rassegna sarà il recital “(In)contaminazioni” del virtuoso della fisarmonica Leonardo Di Gioia, talento pugliese capace di esplorare le potenzialità espressive dello strumento in un programma che attraversa generi, stili e suggestioni.Ingresso gratuitoMusica come esperienza del territorio“Ad Libitum – Tra campi e corti” si conferma un progetto culturale capace di valorizzare i luoghi attraverso la musica, restituendo centralità a spazi dal forte valore identitario, spesso lontani dai circuiti tradizionali. La rassegna è pensata come un’esperienza completa, dove arte, natura e comunità si incontrano per generare nuove forme di fruizione e partecipazione culturale.Informazioni dettagliate e aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili sui canali ufficiali di Epos Teatro e sui canali social dedicati.