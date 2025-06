Carovigno, potenziato il servizio di trasporto pubblico estivo: nuove fermate e più corse serali per la sicurezza e la mobilità sostenibile

CAROVIGNO (BR) - L’Amministrazione Comunale di Carovigno ringrazia sentitamente l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) – sede di Carovigno – e la Società Trasporti Pubblici STP Brindisi per la preziosa collaborazione nella realizzazione del piano di potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l’estate 2025. - L’Amministrazione Comunale di Carovigno ringrazia sentitamente l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) – sede di Carovigno – e la Società Trasporti Pubblici STP Brindisi per la preziosa collaborazione nella realizzazione del piano di potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l’estate 2025.





Quest’anno, oltre al consueto servizio attivo nei venerdì, sabato e domenica dal 27 giugno al 20 luglio e dall’1 al 7 settembre, è prevista un'importante estensione: dal 20 luglio al 31 agosto il servizio sarà attivo tutte le sere, con l’obiettivo di favorire la mobilità serale verso le località costiere in piena sicurezza, soprattutto per i più giovani.





Tra le novità principali, l’istituzione di nuove fermate nelle borgate marine di Pantanagianni e Lamaforca: Pantanagianni sarà servita con collegamenti diurni e notturni, Lamaforca sarà raggiungibile durante le ore diurne, con corse coordinate con gli arrivi dei treni alla stazione ferroviaria di Carovigno.





È stato inoltre previsto un potenziamento delle corse da e per la stazione ferroviaria, ottimizzando i collegamenti in coincidenza con gli arrivi dei treni FS, così da favorire il flusso di turisti e residenti. Rafforzata anche la tratta Brindisi – Torre Guaceto – Santa Sabina, in ottica di valorizzazione dei principali poli di attrazione turistica.





Un sentito ringraziamento alla presidente di STP Brindisi, Avv. Alessandra Cursi, per aver accolto le richieste dell’Amministrazione comunale, dimostrando ancora una volta attenzione e sensibilità verso il territorio.





«STP non è nuova a questa iniziativa – ha dichiarato la presidente Cursi –. Proseguiamo con il Comune di Carovigno un percorso già avviato con Ostuni, poiché la nostra politica aziendale punta ad avvicinarsi concretamente alle esigenze del territorio. Il nostro obiettivo è offrire un servizio utile, efficace e sostenibile, riducendo l’uso del trasporto privato e contribuendo anche alla sicurezza stradale, soprattutto per i più giovani».





Il progetto si inserisce in una visione più ampia di mobilità integrata e sostenibile, sostenuta anche dalla Provincia di Brindisi e dal suo Presidente, On. Antonio Matarelli.





«Una città turistica deve offrire servizi adeguati – ha commentato il Sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti –. Siamo soddisfatti per l’attivazione del servizio potenziato, per le nuove fermate nelle località marine e per la sinergia con la stazione ferroviaria. Ma soprattutto – ha aggiunto – ci teniamo a sottolineare l’importanza del servizio serale, in collaborazione con AIFVS, non solo per motivi turistici, ma per garantire sicurezza stradale. La nostra campagna annuale punta proprio a questo: lasciare il motorino o l’auto, e raggiungere le marine in sicurezza».





Sulla stessa linea l’intervento dell’Assessore ai Trasporti, Luigi Orlandini, che ha evidenziato il valore della collaborazione con STP Brindisi: «È la prima volta che attiviamo una collaborazione così stretta con la società di trasporti pubblici – ha dichiarato –. L’estensione del servizio, con l’introduzione delle fermate di Pantanagianni e Lamaforca, rappresenta una vera novità per la nostra città e un salto di qualità nei servizi offerti a cittadini e turisti».





Un’iniziativa che coniuga turismo, sicurezza e sostenibilità, resa possibile grazie alla sinergia tra Comune di Carovigno, STP Brindisi, Provincia di Brindisi e AIFVS.