Aggredita e rapinata a Foggia: 21enne colpita al volto e scaraventata a terra, fermato il responsabile

FOGGIA - Un’aggressione brutale in pieno giorno ha sconvolto la città di: una, iscritta al secondo anno della facoltà di, è statanel pomeriggio di sabato mentre si recava a casa di un’amica per studiare.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 15:30, la giovane è stata avvicinata da un uomo che ha cercato di strapparle la borsa. Di fronte alla resistenza della ragazza, l’aggressore l’ha strattonata, colpita con un pugno al volto e infine spinta a terra, per poi darsi alla fuga con la borsa appena sottratta. Un automobilista di passaggio, attirato dalle urla della vittima, ha cercato di inseguire l’uomo in auto, senza però riuscire a bloccarlo.

La giovane è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato diverse contusioni e lesioni. Le è stata assegnata una prognosi di 20 giorni. "Ho avuto tanta paura", ha raccontato la ragazza, ancora sotto shock.

A ricostruire con dolore e rabbia l’accaduto è il padre della studentessa:

“Mia figlia stava andando a studiare, doveva prepararsi per un esame importante che avrebbe dovuto sostenere domani, ma non potrà farlo. È stata aggredita, picchiata e derubata. Siamo amareggiati, ma anche grati alla polizia e ai sanitari: sono intervenuti in pochissimi minuti e l’hanno subito soccorsa”.