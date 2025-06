Agricoltura, Scatigna (FdI): “Risposte concrete in audizione per i giovani agricoltori sulla erogazione dei fondi Psr”

“In merito al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” accolgo con favore quanto appreso nel corso dell’audizione svoltasi stamane in Quarta Commissione e che avevo chiesto nei giorni scorsi e proseguirò a monitorare la situazione fino alla sua definitiva ed effettiva risoluzione”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che spiega: “Allo stato attuale, su 5mila domande pervenute, 1600 sono state accolte e l’iter di analisi delle richieste proseguirà sino alla fine di luglio con pagamenti dei contributi che avverranno entro la fine di ottobre.

Inoltre, sono stati aperti ulteriori tre bandi ad hoc e questo fa ben sperare poiché si devono assolutamente favorire i giovani agricoltori che non devono sentirsi demotivati a partecipare ai bandi per la incertezza che regna circa la effettiva erogazione dei fondi e devono ricevere risposte rapide, a maggior ragione perché sono costretti ad anticipare risorse per completare i loro lavori”, conclude Scatigna.