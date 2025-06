Giornata Mondiale dell’Ambiente: oltre 400 studenti in azione a San Cataldo per pulire mare e spiaggia

LECCE – Oltre quattrocento studenti leccesi sono scesi in campo oggi per ripulire la darsena di San Cataldo, una delle marine di Lecce, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. L’iniziativa, intitolata “Pulifondali e Pulispiagge”, è stata promossa dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Guardia Costiera, di numerose direzioni della RAI, e con il sostegno di Suzuki e Q8. Il Comune di Lecce ha ricoperto il ruolo di capofila.

L’intervento a San Cataldo si inserisce in un progetto nazionale che ha coinvolto oltre 42 località italiane, con la partecipazione di enti, istituzioni, operatori ambientali e volontari. Obiettivo: ripulire spiagge e fondali marini, sensibilizzando soprattutto i più giovani alla tutela dell’ambiente.

Durante l’operazione, sono stati recuperati rifiuti di ogni genere, tra cui plastiche, copertoni, reti da pesca abbandonate e materiali ferrosi, frutto dell’incuria e dell’inciviltà. A livello nazionale, si stima che siano stati raccolti oltre 450 quintali di rifiuti.

“Un traguardo incredibile – ha dichiarato il presidente della Fipsas, Prof. Ugo Claudio Matteoli – che ci sprona a proseguire. Il nostro obiettivo non è solo rimuovere rifiuti, ma anche cambiare mentalità. Speriamo che in futuro i quintali raccolti possano diminuire: sarebbe la prova dell’efficacia educativa dell’iniziativa.”

Premiate le istituzioni impegnate per l’ambiente

La giornata si è conclusa con la consegna di riconoscimenti ufficiali a personalità che si sono distinte per il loro impegno nella tutela ambientale. Le targhe commemorative, consegnate da Matteoli in persona, sono andate a:

Adriana Poli Bortone , Sindaco di Lecce

Vincenzo Leone , Comandante della Direzione Marittima di Bari

Francesco Perrotti , Capitaneria di Porto di Gallipoli

Francesco Scarola , Capitaneria di Porto di Otranto

Stefano Minerva , Presidente della Provincia di Lecce

Raffaele Lattante , Dirigente del Liceo “G. Palmieri” di Lecce

La società Mama Management

Gli sponsor Suzuki e Q8

Tutti hanno ringraziato la Fipsas e gli studenti per l’impegno dimostrato, ribadendo l’importanza della cura degli spazi comuni per costruire un futuro sostenibile.

L’arte che nasce dai rifiuti

A rendere ancora più significativa la giornata è stato l’intervento del Maestro Fernando Spano, artista noto per il suo impegno ecologico. Utilizzerà parte dei materiali raccolti per creare un’opera d’arte contemporanea, trasformando rifiuti in creatività e bellezza, per dare un ulteriore messaggio di rinascita e responsabilità ambientale.

Una giornata di educazione civica concreta, in cui centinaia di studenti hanno dimostrato con gesti semplici ma potenti che prendersi cura dell’ambiente è un dovere e un diritto di tutti. Un esempio virtuoso che dimostra come la scuola, le istituzioni e la cittadinanza attiva possano fare la differenza.