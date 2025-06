Al Bano canta per una fan colta da malore, poi la battuta sulla dieta scatena le polemiche: “Non capisco più questo mondo”

CARBONIA - Un lieve malore durante il concerto di, in Sardegna, ha scatenato un’ondata di polemiche social. Una spettatrice, di nome, si è sentita male tra il pubblico. L’artista, notata la situazione, ha interrotto per un attimo lo spettacolo e ha provato a “svegliarla” improvvisando, in un gesto che voleva essere di incoraggiamento e vicinanza.

Subito dopo, però, una battuta pronunciata dal cantante ha sollevato critiche e reazioni contrastanti: “Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene”, ha detto Al Bano, facendo riferimento alla forma fisica della signora. Il momento, ripreso in un video che ha fatto il giro dei social, è diventato virale e oggetto di accuse di body shaming.

Non si è fatta attendere la replica del cantante: “Io questo mondo non lo capisco più”, ha dichiarato Al Bano. “È stato un momento di umorismo, peraltro anch’io sto a dieta. Ho provato a cantare per la signora, ho suggerito di farla passare oltre le transenne per ricevere aiuto, poi ho dato un consiglio buono, che applico anche a me stesso.”

Sulla polemica nata online, l’artista si è detto amareggiato: “I social? Andrebbero chiamati dissocial, perché social vuol dire comunicare. Mi impensierisce un Paese che critica un atto di simpatia, solo per seguire giudici che si nascondono dietro l’anonimato.”

Nel frattempo, la fan si è ripresa senza conseguenze gravi, mentre il dibattito sul confine tra ironia e sensibilità continua ad animare la rete.