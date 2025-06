Al PalaCus la seconda edizione del memorial “Sandro Ambrosi”

BARI - Domenica 15 giugno, nel palazzetto del Centro universitario sportivo di Bari, si terrà la seconda edizione del memorial “Sandro Ambrosi”, che quest’anno cambia format, in ricordo dell’indimenticato imprenditore barese, già presidente di importanti enti pubblici ma soprattutto grande sportivo e cestista.Quella che sarà proposta al PalaCus, dalle 9.30 alle 19.30, sarà una giornata interamente dedicata al basket, alla memoria e al sorriso. Si inizierà con il minibasket dedicato ai più piccoli, mentre nel pomeriggio si proseguirà con le giovani promesse che si sfideranno in partite 3 contro 3 e la gara di tiri liberi aperta a tutti. Grande novità di quest’anno è lo spazio dedicato alle “vecchie guardie”, i big del basket barese, che si sfideranno nel torneo “5 vs 5 Over”: uomini e amici che hanno scritto pagine importanti nella storia del parquet pugliese e italiano si ritroveranno, con il sorriso, in onore di Sandro Ambrosi e dell’amore per il gioco del basket.L’evento si concluderà con la premiazione finale di tutti i partecipanti.Sandro Ambrosi, scomparso a giugno del 2023 dopo una lunga malattia, è stato un grande sportivo con importanti trascorsi agonistici nella pallacanestro, che ha reso onore alla squadra del Cus Bari negli anni Settanta e Ottanta. Qui ha giocato con altri grandi cestisti e insieme a Fulvio Izzo e al compianto presidente cussino Ignazio Lojacono ha dato vita ad una delle squadre più vincenti del Centro universitario barese, dominando per anni i campionati cittadini e regionali e mettendosi in mostra anche a livello nazionale.Oltre ad essere stato un eccellente atleta con grande talento, determinazione e saldi valori morali, Ambrosi è stato anche un appassionato dirigente e sostenitore della squadra anche dopo che ha smesso di giocare, nonostante fosse impegnato in importanti incarichi istituzionali, mostrando sempre impegno, dedizione e amore per questo sport. Negli ultimi anni della sua vita, nonostante la malattia, ha ricoperto con tenacia e grande impegno cariche pubbliche di rilievo, ed è stato tra l’altro anche presidente della Nuova Fiera del Levante e della Camera di Commercio del capoluogo pugliese.: 0805341779