Torna “Sindaci, ai fornelli!”: la sfida culinaria più originale d’Italia celebra la sua decima edizione a Bisceglie

Padelle roventi, grembiuli colorati e primi cittadini ai fornelli:, a partire dalle ore, torna sul palco dell’attesissimo evento, la, giunta con successo alla

Un traguardo importante per un appuntamento che negli anni ha saputo coniugare cucina, spettacolo e valorizzazione del territorio, diventando un appuntamento fisso dell’estate pugliese e non solo.

I primi sindaci in gara

Saranno dieci i sindaci da ogni angolo d’Italia a contendersi la vittoria a suon di ricette e creatività. Sono già stati svelati i primi cinque protagonisti:

Vito Leccese , sindaco della Città Metropolitana di Bari

Adriana Poli Bortone , sindaca di Lecce

Giuseppe Nobiletti , sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia

Angelantonio Angarano , sindaco di Bisceglie

Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto

A loro si aggiungeranno altri cinque sindaci, i cui nomi saranno annunciati nei prossimi giorni.

Grembiuli in squadra con gli chef stellati

I primi cittadini, suddivisi in squadre miste, avranno 30 minuti di tempo per preparare un piatto originale, utilizzando esclusivamente gli ingredienti messi a disposizione dall’organizzazione. Al loro fianco, in veste di chef tutor, alcuni tra i più rinomati cuochi italiani, pronti ad affiancarli tra tagli, impiattamenti e consigli dell’ultimo minuto.

Tra loro spiccano le Stelle Michelin:

Domingo Schingaro (Due Camini, Borgo Egnazia - Savelletri)

Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno)

Matteo Maenza (Grual, Pinzolo), originario proprio di Bisceglie

Per Maenza si tratta di un ritorno particolarmente emozionante nella sua città natale, celebrando la sua terra attraverso la passione per la cucina d’eccellenza.

Uno show tra sapori, risate e identità dei territori

Ideato dal giornalista gastronomo Sandro Romano e organizzato da RP Consulting di Bari, “Sindaci, ai fornelli!” sarà condotto da Mauro Pulpito, volto amato della televisione pugliese, affiancato dalla speaker di Radionorba Claudia Cesaroni. A portare ironia e divertimento sarà Alessio Giannone, in arte Pinuccio, in veste di “comico guastatore”.

L’obiettivo è chiaro: raccontare l’identità dei territori attraverso chi li guida, con un linguaggio fresco, gastronomico e coinvolgente.

Partner e patrocinatori

L’evento gode del patrocinio del Comune di Bisceglie, di Confcommercio, dell’associazione Mordi la Puglia e dell’Accademia Italiana Gastronomia Storica e Gastrosofia.

Numerosi anche i partner che sostengono l’iniziativa, tra cui:

Supermercati Dok e Famila Sud Italia, Gioiella, Pasta Maffei, Olio De Carlo, Casillo, Vini Coppi, La Pesciera, Acqua Lauretana, e molti altri.

Tradizione e improvvisazione per una festa di tutti

“Sindaci, ai fornelli!” è molto più di una semplice gara tra amministratori: è una festa della cucina italiana, un’occasione per celebrare i sapori autentici, l’incontro tra territori e l’arte dell’improvvisazione in un clima di leggerezza, condivisione e gusto.

Appuntamento quindi a Bisceglie, il 23 giugno, per un evento che promette di regalare emozioni… e qualche piatto davvero sorprendente!