"Trulli, grotte e mare" accolgono il Trofeo delle Regioni di pallavolo: in Puglia l'edizione numero 40

BARI - Il Trofeo delle Regioni - AeQuilibrium Cup di pallavolo torna in Puglia. Dopo l'edizione del 2004, che celebrò il ventennale della manifestazione, la terra dei trulli, delle grotte e del mare ospita nuovamente la più importante kermesse giovanile della pallavolo italiana. E lo fa nel segno della storia: era infatti il 2004 quando Fasano accolse alcune partite del torneo, ed è ancora Fasano, ventuno anni dopo, il teatro scelto per le finalissime dell'edizione numero 40. Domenica 29 giugno, al Palasport "Vigna Marina", si assegneranno i titoli maschile e femminile con le due finali a partire dalle ore 9.00.Un cerchio che si chiude dopo 43 anni dalla prima edizione del Trofeo, che nel 1982 vide la luce con il solo torneo maschile. Oggi il Trofeo delle Regioni è un evento di portata nazionale, che coinvolge 42 rappresentative regionali: 21 femminili e 21 maschili. Saranno tutte ospitate nel Comune di Monopoli, che fungerà da centro logistico per l'intera settimana di gare.Il cuore pulsante della manifestazione sarà il triangolo geografico definito come "Trulli, grotte e mare", che unisce in un abbraccio sportivo otto comuni pugliesi: Alberobello, Castellana Grotte, Fasano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano e Turi. Saranno loro ad ospitare le partite dalla prima fase alle semifinali.L'evento, riservato alle atlete Under 15 e agli atleti Under 16, prenderà ufficialmente il via martedì 24 giugno ad Alberobello, con la cerimonia di apertura in cui tutte le delegazioni sfileranno nel suggestivo scenario, dando il via ad una settimana di emozioni, sport e passione.Le gare femminili si disputeranno al mattino, mentre il torneo maschile si giocherà al pomeriggio. Sabato spazio alle semifinali, domenica l'assegnazione dei due ambiti titoli nazionali giovanili.A supportare l'organizzazione del Comitato Regionale FIPAV Puglia e del Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia, saranno la Regione Puglia, i comuni ospitanti, le società del territorio, insieme ai media partner ufficiali: Radio Norba, Inchiostro di Puglia e TRM Network.Nella scorsa edizione, disputata in Calabria, a trionfare furono la Lazio al femminile e la Lombardia al maschile. Chi scriverà il proprio nome nell'albo d'oro del 2025? La risposta arriverà il 29 giugno, quando le luci del Palasport di Fasano si accenderanno per incoronare i nuovi vincitori dell'AeQuilibrium Cup - Trofeo delle Regioni.