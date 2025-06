Alessandra Amoroso incanta Roma: grande debutto alle Terme di Caracalla per il “Fino a Qui Summer Tour 2025”

ROMA – Un debutto travolgente quello diieri sera allecon la prima tappa del suo attesissimo, prodotto e organizzato da Friends and Partners. Uno spettacolo unico, ricco di emozioni, grandi ospiti e tanta musica che ha segnato l’inizio di un nuovo importante capitolo della carriera dell’artista salentina.

A salire sul palco al fianco di Alessandra, in una serata evento che sarà trasmessa prossimamente su Canale 5, artisti del calibro di Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama e Giorgio Panariello, per un susseguirsi di duetti, sorprese e momenti di grande intensità emotiva.

Un nuovo album, un nuovo viaggio

L’evento ha anticipato di poche ore l’uscita di “IO NON SAREI”, il nuovo album in arrivo domani, venerdì 13 giugno, per Epic/Sony Music, disponibile in versione CD e vinile. Il disco, con la direzione artistica di ZEF, rappresenta un’evoluzione profonda dell’identità musicale della cantante, un progetto ricco di influenze che spaziano dal pop al soul fino alla musica latina.

“Io non sarei è la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare – racconta Alessandra – è un disco che parla di autenticità, di scelte difficili, di amore e consapevolezza”.

Zef, che ha accompagnato Amoroso nella produzione, sottolinea:

“Con Alessandra c’è stato da subito un confronto vero. Abbiamo cercato l’essenziale, liberandoci del superfluo”.

Un album ricco di collaborazioni

All’interno dell’album, anche brani già noti al pubblico come:

“Fino a Qui” , presentato al Festival di Sanremo

“Mezzo Rotto” ft. BigMama, hit dell’estate scorsa

“Serenata” con Serena Brancale, già oltre 1,5 milioni di stream in 10 giorni

“Si mette male”, firmata da Tananai

Il videoclip di Serenata, diretto da Marco Braia per Borotalco TV, è già virale su YouTube (oltre 1 milione di visualizzazioni): guarda il video.

Tracklist completa di IO NON SAREI:

Cose stupide Serenata ft. Serena Brancale Tutto a posto Io non sarei Mezzo rotto ft. BigMama Rimani rimani rimani Per sempre, ancora Mettimi alla prova Si mette male Solo che non lo sapevi (Aria) Fino a qui

Le prossime date del tour:

26 giugno – Ferrara, Piazza Ariostea

3 luglio – Marostica (VI), Piazza Castello

5 luglio – Trento, Trentino Music Arena

12 luglio – Taormina, Teatro Antico

18 luglio – Asti, Piazza Alfieri

20 luglio – Cernobbio, Villa Erba

23 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

26 luglio – Marsciano (PG), Musica Per I Borghi

2 agosto – Forte dei Marmi, Villa Bertelli

5 agosto – Lanciano (CH), Villa Delle Rose

7 agosto – Lecce, Cave del Duca

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Info e dettagli su: www.friendsandpartners.it