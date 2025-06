Bari Calcio: Pasquale Loseto compie 80 anni

Fra questi il torneo di Serie A 1969-70 nel quale fu protagonista in Bari-Cagliari 0-0 disputata il 21 dicembre 1969 allo Stadio della Vittoria per la marcatura asfissiante su Gigi Riva. Dopo le 129 presenze nel Bari, Pasquale Loseto ha giocato con Pescara, Lecce, Casertana e Monopoli.





Terminata la carriera di calciatore, ha intrapreso quella di allenatore, segnata dal suo ritorno nel Bari dove ha allenato le squadre giovanili dal 1980 al 1984. Attualmente è un autorevole e apprezzato opinionista per le sue posizioni critiche sull'operato della SSC Bari, espresse anche in diverse trasmissioni televisive sulle emittenti locali dedicate al Bari.

Capostipite di una dinastia di calciatori per la successione nella militanza nel Bari dei fratelli Giovanni e Onofrio, quest'oggi Pasquale Loseto compie 80 anni. Nato a Bari il 12 giugno 1945, dopo la trafila nel settore giovanile dell'AS Bari, "Ualino" (cosi soprannominato per la popolarità derivante dal suo vissuto in Bari Vecchia), ha disputato 8 campionati con il Bari.