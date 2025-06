Altamura, al Teatro Mercadante va in scena “The Journey”: la Balance Academy incanta con un viaggio danzante intorno al mondo

ALTAMURA – Emozione, arte e talento si sono incontrati sul palco del Teatro Mercadante per dare vita a uno degli eventi più attesi dell’anno: il saggio-spettacolo di fine anno accademico 2024/2025 della Balance Academy di Toritto, intitolato. Liberamente ispirato al celebre romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, lo spettacolo ha trasformato la danza in un mezzo narrativo capace di condurre il pubblico in un’avventura mozzafiato attraverso culture e stili diversi, tra energia e poesia.

Un inizio commovente, un viaggio spettacolare

La serata si è aperta con un momento toccante dedicato a Raffaello, farmacista torittese scomparso prematuramente, ricordato con affetto da tutta la comunità. Poi, le luci si sono accese sulla storia di Lady Phileas Fogg e del suo leale Passepartout, personaggi reinterpretati con freschezza e creatività in chiave femminile. Dalla Londra del 1872 al cuore pulsante di Parigi, dalle calde atmosfere del deserto egiziano fino all’India, alla Cina, al Giappone e ai ritmi travolgenti dei Caraibi: ogni tappa del viaggio è stata raccontata attraverso coreografie coinvolgenti, curate nei minimi dettagli.

Regia, danza e musica in perfetta armonia

Il successo di “The Journey” è il frutto del lavoro appassionato di un team artistico affiatato e competente. Mariangela Florio, direttrice artistica e ideatrice delle coreografie, ha saputo fondere generi e linguaggi differenti in uno spettacolo armonico e potente, trasformando il palcoscenico in una finestra aperta sul mondo. L’adattamento musicale di Tommaso Florio ha dato ritmo e atmosfera alle scene, mentre la regia di Pierluigi Auricchio ha guidato con maestria la narrazione visiva.

Un cast ricco di energia e talento

Sul palco si sono alternati numerosi allievi della Balance Academy, ciascuno accompagnato e formato dai propri insegnanti: Mariangela Florio e Fabiana Mangialardi per la danza contemporanea, Sara & Lory De Fano per l’Hip Hop, Francesco Abbinante per la ginnastica acrobatica, Federico Annunziato e Gianluca Selvano per le danze caraibiche. Il risultato è stato un mosaico di movimenti e emozioni, in cui ogni gruppo ha lasciato il segno con interpretazioni piene di passione e tecnica.

Applausi a scena aperta

Il Teatro Mercadante, gremito in ogni ordine di posti, ha tributato lunghi applausi a ogni quadro dello spettacolo. Particolarmente intensa e applaudita l’esibizione della stessa Mariangela Florio, che con la sua grazia naturale ha conquistato il pubblico in una performance carica di eleganza e sentimento.

“The Journey” si è rivelato molto più di un saggio di fine anno: è stato un autentico spettacolo teatrale, un’esperienza immersiva capace di emozionare e far riflettere. La Balance Academy conferma così il suo ruolo di eccellenza nel panorama della formazione artistica, capace di unire tecnica, cuore e visione.

Un viaggio che non ha avuto solo tappe geografiche, ma profonde risonanze interiori. E chi era presente, difficilmente lo dimenticherà.