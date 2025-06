A Barletta arriva il Maya Orfei Madagascar Circus con i suoi 100 animali esotici

Infoline: 3335370324

BARLETTA - Da venerdì 13 a domenica 22 giugno, sul lungomare Pietro Mennea di Barletta (Bt), farà tappa lo spettacolo del Maya Orfei Madagascar Circus, premiato con il Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo per il suo grande carosello di animali esotici.Sotto il grande chapiteau giallo-blu questa formazione circense con sede proprio nella Città della Disfida, nata nel 2019 dall’intuizione delle famiglie Gravagna e Martini, proporrà uno show che mescola acrobazie mozzafiato, comicità, magia e divertimento, dove la tradizione del circo si fonde con l’innovazione: un ambiente moderno e curato farà infatti da cornice ai migliori numeri circensi, impreziositi da un esplosivo corpo di ballo e da dj Joseph alla consolle, vincitore del mixaggio più veloce in Italia nel 2020.Durante lo spettacolo, della durata di 2 ore, il pubblico avrà l’occasione di vedere dal vivo 11 record mondiali di acrobati, equilibristi e artisti di fama internazionale. Ad impreziosire lo show ci saranno tigri, leoni, zebre, cavalli, cammelli, lama, ippopotami, elefanti e giraffe. Tra questi un momento particolare sarà dedicato a Symba, unico esemplare in Italia di leone bianco.Nel ricco cast si annoverano i nomi di molti artisti di grande fama, dalla trapezista Nicole Martini ai domatori Giorgio Piazza e Massimiliano Martini, dagli acrobati Nathan Gravagna, Victoria Ardisson e Maverik Piazza allo showman e cabarettista Dario De Felice (anche presentatore), dalla cavallerizza Tamara Bizzarro alla verticalista Kimberly Martini, senza dimenticare l’addestratore equestre Daniele Martini e Christian Martini con il suo numero di filo basso.“Il Madagascar Circus è nato sei anni fa dall’idea delle famiglie Gravagna e Martini, circensi da ben quattro generazioni, puntando soprattutto alle esibizioni con gli animali esotici – ha affermato Mario Cincinnati, project manager del tour circense -. Durante lo spettacolo si esibiscono anche tantissimi artisti, molti dei quali premiati nei migliori festival di categoria. Luci, musica e animali sono il quid in più che il nostro show offre rispetto agli altri, permettendo al pubblico di interagire attivamente con le varie esibizioni”.Ulteriore chicca che lascerà grandi e piccini a bocca aperta è il grande parco zoologico con i suoi oltre 100 esemplari di animali provenienti da tutto il mondo, tra cui Rocco la giraffa, Baby l’elefante, Symba il leone bianco e ancora zebre, cammelli e canguri. Qui gli animali vengono curati con grande scrupolosità, sempre controllati dai vari servizi Asl e nel pieno rispetto delle Linee guida emesse dalla commissione scientifica Cites.Innovativa è anche la grande struttura che ospita lo show, progettata per garantire una visione perfetta da ogni angolazione: senza l’ingombro dei tradizionali contropali, il pubblico potrà godere di una vista libera e senza ostacoli su ogni performance, con una prospettiva chiara e coinvolgente che renderà ogni momento ancora più emozionante.Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni alle 17.30 e alle 21. I biglietti sono acquistabili in loco e sul sito circusticket.it.Maya Orfei Madagascar Circus – lungomare Pietro Mennea – Barletta (Bt)