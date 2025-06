Altamura, tragedia nella notte: muore 18enne in un incidente tra moto e auto

– Un altro drammatico incidente scuote la Murgia barese. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle, un giovane di, ha perso la vita in un violentoad Altamura, all’incrocio tra

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida di una Honda 125, quando si sarebbe schiantato contro un’Audi A6 condotta da una 21enne. L’impatto è stato fatale: Flavio Disabato sarebbe morto sul colpo, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso.

Ferita la passeggera della moto, lievi traumi per la conducente dell’Audi

In sella con il 18enne c’era anche una ragazza di 17 anni, trasportata d’urgenza all’ospedale Perinei di Altamura, dove è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia per fratture multiple. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Anche la 21enne alla guida dell’Audi è stata medicata in ospedale: per lei una prognosi di dieci giorni. Il giovane passeggero che viaggiava al suo fianco sarebbe invece uscito illeso dallo schianto.

Indagini in corso

Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro penale. L’intera vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire la dinamica precisa dell’incidente e le eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro se siano stati effettuati test alcolemici o tossicologici sui conducenti.

Il tragico incidente ha gettato nello sconforto la comunità altamurana. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social, in memoria di un ragazzo descritto da tutti come solare e pieno di vita. La città piange una giovane vita spezzata troppo presto.