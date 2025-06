Bisceglie celebra le sue donne: un tributo alla forza, al talento e alla passione racchiuso nel volume “Donne per Bisceglie”

La sera del 12 giugno, la banchina del porto turistico di Bisceglie (via della Libertà, 1), si trasforma in un teatro a cielo aperto per rendere omaggio a donne straordinarie, protagoniste della comunità con il loro talento, il loro impegno e la loro visione. Un palcoscenico di stelle, ma non quelle del cielo, quelle che brillano nel quotidiano della città, della vita civile, donne che hanno contribuito alla crescita culturale, sociale e professionale di tutta la comunità.L’appuntamento nasce dalla presentazione del libro “Donne per Bisceglie”, edito grazie a Confcommercio Bisceglie, a cura del dott. Tommaso Fontana: un racconto corale fatto di storie autentiche, di vite vissute con passione e determinazione che, quella sera, prenderanno vita attraverso il riconoscimento delle donne che hanno lasciato un segno in città.Il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, evidenzia il significato della serata: «Questa iniziativa nasce dal desiderio di riconoscere e raccontare il contributo concreto di tante donne che, con il loro lavoro, la loro passione e la loro dedizione, danno ogni giorno valore alla nostra comunità. Donne che operano nei settori più diversi – dal commercio alla cultura, dalla scuola all’impresa – e che spesso lo fanno lontano dai riflettori, ma con un impatto profondo e duraturo. Come Confcommercio Bisceglie abbiamo voluto dare voce a queste storie perché crediamo che una città cresca davvero quando sa riconoscere e valorizzare le sue energie migliori. A loro, oggi, va il nostro grazie più sincero».«Quella sarà la notte delle stelle - sottolinea Fontana - Sono le donne che danno luce al cammino di questa città!».Alle 19:30, prende il via la prima edizione di “Donne per Bisceglie”, una celebrazione sentita e vibrante. Un omaggio alle donne che si sono distinte nei più diversi ambiti della vita cittadina: dalla sanità al volontariato, dall’imprenditoria all’arte, dalla scienza all’educazione.La serata, organizzata da Confcommercio con il patrocinio del Comune di Bisceglie, in collaborazione con Bisceglie Approdi, è condotta da Tommaso Amato di Conbitur Confcommercio e vede la premiazione di personalità di spicco distintesi in vari ambiti: Tiziana Di Matteo, Anna Giannelli, Pierangela Nardella, Teresa Ruggieri, Federica Zendoli, Lucia Campagnola; Maria Luisa Di Bari, Isabella Di Tullio, Anna Maria Pignatelli, Maria Pia Simone, Patrizia Ventura; Marcella Maria Di Gregorio, Alessandra Di Pierro, Maria Grazia Lamanuzzi, Rosa Leuci, Margherita Pasquale; Rachele Barra, Angela Ferrari, Maria Luisa Pellegrini, Felicita Caggianelli, Anna Maria Logoluso; Alba Misino, Lucrezia Ruggieri, Antonia Spina, Caterina Todisco; Giuseppina Catino, Vanessa Lacedonia, Annalisa Laforgia, Erica Musci, Veronica Sinigaglia; Lucia Baldini, Angela Caccialupi, Rosanna Galantino, Vincenza Martina, Elisabetta Angela Papagni; Elena Di Liddo, Anna Musci; Nadia Di Liddo, Margaret Di Molfetta, Gabriella Mancino, Lucia Silvestris, Laura Pansini; Giuseppina Del Monaco, Lucia Ferrante, Luciana Silvestris, Silvia Silvestris.Un momento particolarmente toccante è riservato alla premiazione “Oltre il tempo”, in memoria dell’avvocata Carmela Campanale, figura emblematica di coraggio e lungimiranza, simbolo di determinazione e avanguardia giuridica. Una donna che ha precorso i tempi con il suo impegno nel campo dell’avvocatura.Un riconoscimento speciale, inoltre, viene conferito al Gruppo di merito, con premi ad Annamaria Natalicchio, Dominga Damato, Enza Carenza, Barbara Rinero e Maristella Saponari. Il sindaco della Città di Bisceglie, Angelantonio Angarano, mette in risalto l’importanza di questa serata: «Diamo lustro a valenti donne e consolidiamo una cultura fondata sull’inclusione e sulla parità di genere».A suggellare l’atmosfera, l’intensa performance musicale della “Red Shoes Women Quartet” che scandisce i momenti salienti della serata con una selezione di brani intensi ed evocativi, che spaziano da capolavori orchestrali del cinema a perle della musica leggera e d’autore, passando per classici della musica internazionale. Una formazione che origina dalla nota orchestra al femminile che, con il potente simbolo delle scarpe rosse, grida un deciso no alla violenza sulle donne. La sera del prossimo giovedì un gruppo di straordinarie musiciste, composto dal soprano Enza Carenza, Dominga Damato all’oboe, Maristella Saponari al violoncello e Barbara Rinero al pianoforte, guidando il pubblico in un viaggio musicale tra emozioni ed espressività, ricorda al mondo che il cammino delle donne va protetto, celebrato e rispettato.Il rosso delle scarpe non è solo espressione di passione ed eleganza, ma un monito di resistenza e memoria. Ogni nota suonata, ogni nome premiato, è un tassello di un racconto più grande: quello di una comunità che riconosce e valorizza il talento e le storie delle sue donne, non solo per il loro passato, ma per l’impronta e la luce che continuano a donare al futuro, in un ideale ponte tra l’oggi e il domani.Una notte in cui Bisceglie onora il cuore pulsante della città e segna l’importanza del riconoscimento e della parità.