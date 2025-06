Andria piange la morte dell'operaio agricolo, il cordoglio della consigliera Grazia Di Bari

Oggi piangiamo l’ennesima morte sul lavoro - dice la consigliera del M5S Grazia Di Bari. A perdere la vita un operaio agricolo cinquantenne, colto da un malore questa mattina alle 6:30 mentre stava lavorando. Il mio pensiero va alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Sull’accaduto sono in corso le verifiche da parte dello Spesal, ma è necessario che le istituzioni facciano la loro parte per garantire maggiori controlli e tutele per chi lavora nei campi.

Sappiamo che è stata emanata l’ordinanza, in vigore fino al 31 agosto, che vieta lo svolgimento di attività lavorative all’aperto nelle ore più calde. Un passaggio importante, ma non basta. Dobbiamo lavorare in sinergia con le parti sociali per un cambio del paradigma culturale. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutta la società