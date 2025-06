Annalisa: ''Maschio'' è il brano più passato dalle radio

''Maschio” è la canzone più passata dalle radio italiane questa settimana (fonte Earone di oggi). Il nuovo singolo di Annalisa, che dà il via al suo nuovo corso musicale della cantautrice, raggiunge la vetta dell’airplay, traguardo ottenuto anche dai suoi precedenti brani. Stabile nella top15 di Spotify, si conferma come l’artista femminile solista più alta in classifica.

“Maschio”, scritto da Annalisa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione, è un lavoro che fonde stilemi lessicali anni ‘70 e ‘80 con sonorità ultra moderne, un equilibrio tra nostalgia narrativa di radice italiana e sound design internazionale, nel solco dell’identità elettronica della cantautrice. Il risultato è un brano energico, potente, misterioso.

Annalisa sarà in tour a novembre e dicembre 2025 nei principali Palasport italiani (organizzato da Friends & Partners) per quello che sarà il “CAPITOLO I” di un nuovo viaggio.





Queste le date:

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum NUOVA DATA

martedì 2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele

venerdì 5 dicembre @Bari - Palaflorio

mercoledì 10 dicembre @Bologna - Unipol Arena

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena