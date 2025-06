Assalto notturno al casello autostradale di Mottola: usato un ordigno per rubare il denaro dalla cassa continua

MOTTOLA – Un furto spettacolare e violento si è consumato nella notte al casello autostradale di Mottola. Intorno alle ore 2:30, un gruppo di ignoti ha fatto esplodere la cassa continua del casello, riuscendo a impossessarsi del denaro custodito al suo interno. Al momento non è stato ancora quantificato l’ammontare del bottino.

L’esplosione, violenta e udibile a distanza, ha causato gravi danni alla struttura, oltre ad allarmare diversi automobilisti di passaggio che hanno immediatamente segnalato l’accaduto. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul luogo del furto sono giunte in breve tempo le pattuglie della Polizia Stradale, competenti per il tratto autostradale, insieme alla Polizia Scientifica, che ha eseguito i rilievi tecnici per cercare tracce utili all’identificazione dei responsabili.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo criminale avrebbe agito in maniera rapida e organizzata, e gli inquirenti ipotizzano l’utilizzo di più veicoli e la presenza di complici, probabilmente incaricati di coprire le vie di fuga.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’assalto e per raccogliere ogni elemento utile all’individuazione della banda, che potrebbe aver colpito anche in altre zone con modalità simili.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza dell’area e verificando eventuali testimonianze da parte di automobilisti presenti al momento del colpo.