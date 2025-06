ATLAS Bari - Cities for Better Health: la città si impegna per un futuro più sano

BARI – Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, si è tenuta la presentazione di ATLAS Bari - Cities for Better Health (CBH), il nuovo studio che raccoglie e analizza i dati clinico-epidemiologici e socio-demografici sullo stato di salute metabolico della popolazione barese e pugliese. Un appuntamento importante, segnato dalla firma del City Commitment for Better Health da parte del sindaco Vito Leccese, che ha rilanciato l’impegno dell’amministrazione comunale per la promozione della salute pubblica e di stili di vita più sani.L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Leccese, di Andrea Lenzi, presidente dell’Health City Institute e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, Lucia Parchitelli, vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Fiorenza Pascazio, presidente di ANCI Puglia, e Rossella Squicciarini, direttrice sanitaria del dipartimento Assistenza Territoriale Asl Bari.A presentare i dati dell’ATLAS della città di Bari è stato Vito Lepore, consulente AReSS Puglia, mentre l’assessore Pietro Petruzzelli ha illustrato l’impegno del Comune nell’ambito del network internazionale Cities for Better Health, al quale Bari aderisce dal 2017.Esperti a confronto per sconfiggere diabete e obesitàLa mattinata è proseguita con la tavola rotonda “Action per sconfiggere il diabete e l’obesità: gli esperti a confronto”, moderata dal prof. Francesco Giorgino, presidente del Comitato esecutivo e scientifico di Bari CBH e vicepresidente EASD. Tra gli interventi, quelli di Ettore Attolini (AReSS Puglia), Luigi D’Ambrosio Lettieri (Ordine Farmacisti Bari-BAT), Luigi Laviola (SID Puglia), Stefania Annese (AMD Puglia), Antonio Caretto (Fondazione ADI) e Giuseppe Traversa (FAND Puglia).A chiudere la sessione, l’intervento di Adamo Ruscelli, Head of Patient Access di Novo Nordisk Italia, che ha raccontato l’evoluzione del programma Cities for Better Health, nato dieci anni fa come Cities Changing Diabetes in collaborazione con University College London e Steno Diabetes Center di Copenhagen. L’Italia, con oltre 70 città coinvolte, è oggi capofila mondiale del progetto.Le parole del sindaco Vito Leccese«Il Comune di Bari è lieto di rinnovare il suo impegno al fianco dell’Health City Institute – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese – rilanciando con nuovi obiettivi e immutata convinzione il percorso avviato nel 2017 da Antonio Decaro. Bari è cresciuta come modello urbano di salute pubblica: basti pensare al Passaporto di Bari - Città per camminare e della Salute, alla mobilità dolce, ai grandi eventi sportivi, alle aree verdi attrezzate che incentivano il movimento quotidiano. Ma non basta: servono politiche pubbliche mirate a ridurre le disuguaglianze, contrastare l’obesità e prevenire il diabete, specie nei contesti socio-economicamente fragili. La firma di oggi è un passo concreto in questa direzione.»Le buone pratiche di Bari per la salute urbanaNell’ambito del programma Cities for Better Health, Bari è stata indicata come modello virtuoso per le seguenti iniziative:• Mobilità attiva e sostenibile: potenziamento di piste ciclabili e percorsi pedonali sicuri per incentivare l’attività fisica quotidiana e ridurre l’uso dell’auto;• Educazione alimentare: campagne nelle scuole e nelle comunità per diffondere una corretta alimentazione e la consapevolezza dei rischi legati a diete scorrette;• Eventi per il benessere psicofisico: workshop e attività che uniscono sport, educazione alla salute e partecipazione civica;• Innovazione tecnologica: progetti di monitoraggio ambientale e sanitario che impiegano tecnologie avanzate per rendere la città più resiliente;• Riqualificazione urbana: recupero del lungomare cittadino e promozione del Passaporto Bari Città del Cammino, per riscoprire il territorio a piedi e rafforzare il senso di comunità;• Eventi sportivi inclusivi: come Cycle for Better Health, che ha coinvolto 200 bambini di diversi quartieri in attività ciclistiche ed educative culminate nella grande pedalata di comunità.Un impegno che guarda al futuroCon l’adesione rinnovata al programma Cities for Better Health, Bari consolida il proprio ruolo di città capofila nella promozione della salute urbana, affrontando con visione strategica le sfide legate a malattie croniche come obesità e diabete, e promuovendo un modello di sviluppo urbano equo, sostenibile e centrato sulla persona.Un passo avanti verso una Bari più sana, più verde, più giusta.