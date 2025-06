Un concerto che è celebrazione, racconto e memoria: #CollaborationsOne: il jazz del Mimmo Campanale trio accende Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI - Domenica 29 giugno a Trani, il trio guidato da Campanale celebra quarant’anni di carriera del celebre batterista e cinque grandi compagni di viaggio, nella corte intitolata a uno di loro, Davide SantorsolaC’è un luogo a Trani dove la musica non si limita a risuonare: abbraccia, ricorda, restituisce. È la Corte Davide Santorsola, cuore pulsante del Palazzo delle Arti Beltrani, intitolata a uno dei più raffinati pianisti jazz pugliesi, scomparso prematuramente, ma ancora vivo nel respiro delle note.Proprio qui, domenica 29 giugno 2025, dalle ore 21:00 (porta ore 20:30), andrà in scena“#CollaborationsOne” con il Mimmo Campanale trio. Batterista tra i più raffinati del panorama jazzistico italiano, Campanale celebra i suoi 40 anni di carriera con un progetto discografico ed emotivo edito da Abeat Records, nel quale rivive l’intreccio umano e musicale con cinque figure a lui care, che hanno segnato il suo percorso. Nell’album, così come nel concerto, egli rilegge con originalità, sensibilità e libertà creativa i brani di cinque colleghi e amici, ripresi dai loro dischi: Nico Stufano, Vito Di Modugno, Maurizio Quintavalle, Guido Di Leone e Davide Santorsola, amico fraterno e compagno d’esplorazioni sonore, scomparso troppo presto.Il concerto, che prende il nome dall’album, è una vera e propria narrazione sonora di un viaggio lungo quattro decadi. Un progetto che è al tempo stesso celebrazione e tributo, in cui Campanale reinterpreta il repertorio tra lirismo, groove e invenzioni ritmiche, in un dialogo fluido tra memoria e sperimentazione. Ogni pezzo riletto anche dagli album dei cinque amici, come To Be Continued, A Night in Bari, Senza Titolo e Il Mare Dentro, è un mosaico di emozioni: un gesto di riconoscenza, che continua anche oltre il tempo, oltre l’assenza.Accanto a Campanale (batteria), due musicisti di grande sensibilità e spessore: Domenico Cartago (pianoforte e synth), capace di tessere trame armoniche raffinate, e Camillo Pace (contrabbasso), il cui tocco caldo e profondo dà corpo e respiro all’ensemble. Un trio di rara sensibilità che suonerà nella corte che porta il nome di Santorsola, quasi a chiudere un cerchio affettivo e artistico.A Palazzo delle Arti Beltrani, la musica si fa casa, rito, abbraccio. Un concerto che non è solo da ascoltare, ma invita il pubblico a partecipare a un rito collettivo fatto di note, emozioni e gratitudine.I biglietti per il concerto #CollaborationsOne con il Mimmo Campanale trio (poltronissima numerata: 20,00 euro – posto unico: 15,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani oppure al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-collaborationsone/263565Tutti i biglietti per i singoli eventi sono acquistabili, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206Altra novità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l’appeal turistico della bellissima città sul mare. La vasta platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2025.La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.htmlInfo Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it