ATP 250 Stoccarda, Arnaldi fuori al primo turno. Struff si impone in due set

Nel primo set, Struff ha fatto la differenza con un servizio estremamente preciso, che ha lasciato pochi spiragli ad Arnaldi per tentare il break. Nel secondo parziale, il tedesco ha continuato a colpire con efficacia soprattutto con il rovescio e con colpi rapidi da fondo campo, conquistando il passaggio al secondo turno.

Gli altri incontri del singolare

Nel prosieguo della giornata, il ceco Jiri Lehecka ha superato l’argentino Benjamin Bonzi con un doppio 6-4, mostrando solidità e continuità nei momenti chiave del match.

Successo in rimonta per Brandon Nakashima: lo statunitense ha battuto il britannico Jacob Fearnley per 4-6 7-6 6-1, ribaltando l’inerzia dell’incontro con un tie-break decisivo nel secondo set, per poi dominare nel terzo.

Doppio: avanzano Cabral/Miedler e Michelsen/Ram

Nel tabellone del doppio, vittoria sofferta ma preziosa per il portoghese Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler, che si impongono 6-3 4-6 11-9 nel super tie-break sugli austriaci Alexander Erler e Constantin Frantzen, guadagnando l’accesso al secondo turno.

Avanza anche la coppia formata dall’americano Alex Michelsen e dal bangladese Rajeev Ram, che prevalgono 7-5 7-6 sui tedeschi Yannick Hanfmann e Andreas Mies, al termine di un match combattuto.

Il torneo prosegue con i match di secondo turno, dove Struff proverà a confermare il suo ottimo stato di forma davanti al pubblico di casa.