Il futuro di Hamza Rafia al Lecce in bilico: rinnovo o cessione per il centrocampista tunisino

FRANCESCO LOIACONO - Il futuro di, centrocampista tunisino del Lecce, è al centro delle discussioni in vista della prossima stagione. Il suo contratto con il club salentino scadrà il, e la dirigenza pugliese si troverà presto a un bivio: proporre un rinnovo o considerare una cessione.

Rafia, classe '99, ha disputato 18 partite nel campionato di Serie A appena concluso con la maglia giallorossa. La sua carriera lo ha visto militare in diverse squadre, tra cui Pescara, Juventus Under 23, Cremonese e Standard Liegi, oltre alle esperienze nelle giovanili e nella squadra B del Lione. Il centrocampista vanta anche una notevole esperienza internazionale, essendo stato titolare in 37 gare con la nazionale tunisina.

La società del Lecce ha in programma un incontro con il calciatore e il suo entourage per valutare la possibilità di prolungare l'accordo. In caso di esito positivo della trattativa, Rafia rimarrebbe un elemento chiave del Lecce anche nel prossimo campionato di Serie A, in cui l'obiettivo primario sarà ancora una volta il raggiungimento della salvezza.

Tuttavia, qualora non si trovasse un'intesa per il rinnovo, il Lecce potrebbe decidere di cedere il giocatore già nelle prossime finestre di calciomercato, a luglio o ad agosto. Questa strategia mira a evitare di perdere il calciatore a parametro zero nell'estate del 2026, massimizzando così il valore del suo cartellino.

La decisione sul futuro di Rafia sarà un tassello importante nella costruzione della squadra che affronterà la prossima Serie A, un campionato che si preannuncia ancora una volta combattuto per le squadre impegnate nella lotta per la permanenza nella massima categoria.