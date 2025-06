La startup delle sneakers stampate in 3D rappresenta l’Italia all’Expo di Osaka 2025: Servati tra le eccellenze del Made in Italy

Dalla provincia di Lecce ai riflettori dell’Expo Universale 2025: la startup pugliese Servati è stata selezionata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per rappresentare l’Italia all’Esposizione Universale di Osaka, in Giappone. Una vetrina globale, dove Servati condividerà il palco con marchi iconici come Ferrari e Brembo, all’interno della mostra “” ospitata nel Padiglione Italia.

L’azienda, fondata da due giovani pugliesi, Matteo Di Paola e Marco Primiceri, è stata scelta grazie a un brevetto che incarna una nuova visione del Made in Italy: una sneaker modulare, interamente stampata in 3D, disassemblabile e riciclabile, realizzata con materiali sostenibili e priva di collanti o agenti chimici. Un modello di produzione che fonde estetica futuristica, tecnologia e impegno ambientale, diventando simbolo di un’industria calzaturiera più circolare e consapevole.

“Essere stati scelti per rappresentare l’Italia a Osaka è un motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Matteo Di Paola, CEO e fondatore di Servati. “È la conferma che l’impegno e la visione che abbiamo investito in questo progetto stanno tracciando la direzione giusta.”

A fargli eco il co-fondatore e designer Marco Primiceri: “Esporre a Osaka e rappresentare l'Italia dell'innovazione è un risultato che supera ogni aspettativa. È la dimostrazione della forza delle idee rivoluzionarie. Dream big or don’t”.

Una nuova idea di calzatura: design, sostenibilità e circolarità

Fondata nel cuore del distretto industriale di Casarano, Servati produce scarpe con stampanti 3D, utilizzando solo due materiali (gomma e poliestere), entrambi 100% riciclabili. Grazie a un brevetto registrato nel 2022, la scarpa può essere completamente smontata: la suola si incastra nella tomaia senza bisogno di colla o solventi, permettendo il riciclo completo a fine vita.

La startup ha già testato con successo il riciclo di prototipi usati, riutilizzandone i materiali per creare nuove calzature, ma anche borse, cinturini per orologi e accessori. I clienti possono restituire le sneakers usate per ottenere un coupon sconto, entrando attivamente in un circolo virtuoso di economia circolare. Inoltre, Servati offre un servizio di riparazione e personalizzazione, prolungando la vita del prodotto con moduli sostitutivi e dettagli su richiesta.

Da Lecce al mondo: una scalata verso l’innovazione sostenibile

Nata come progetto indipendente, Servati è oggi ospitata in un incubatore regionale finanziato dalla Regione Puglia. La produzione attuale conta 30 stampanti 3D e un team di sette giovani collaboratori. Il successo della collezione “SERVATI SUPERLOW”, andata sold out, ha spinto la startup verso una nuova fase di crescita, che prevede l’ingresso nei negozi fisici e il potenziamento della distribuzione.

Expo 2025 Osaka: l’Italia dei brevetti in mostra

La mostra “L’Italia dei Brevetti”, inaugurata il 24 aprile 2025, rimarrà aperta fino al 13 ottobre all’interno del Padiglione Italia. Promossa dal MIMIT in collaborazione con Unioncamere, l’esposizione raccoglie oltre cento invenzioni rappresentative dell’ingegno italiano, provenienti da aziende, università, startup e centri di ricerca. Servati sarà presente nell’area tematica dedicata alla fabbrica intelligente, accanto a tecnologie per la mobilità, l’energia e la salute.

La partecipazione a Expo 2025 rappresenta un’occasione straordinaria per l’Italia di mostrare al mondo il potenziale del suo tessuto produttivo e creativo. Per Servati, invece, è un trampolino internazionale che conferma il valore di un’idea nata in provincia e cresciuta con passione, visione e coraggio imprenditoriale.

Per maggiori informazioni: www.servati.it